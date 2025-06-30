С весны 2024 года агентство СБУ задержало более 700 человек, причастных к шпионажу, поджогов и взрывов в пользу России. Из них примерно четверть (175 человек) – моложе 18 лет, которых вербовали через Telegram и другие приложения с обещаниями быстрого заработка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Как россияне вербуют подростков через мессенджеры

ФСБ использует Telegram, Discord, WhatsApp и Viber, чтобы обращаться к украинской молодежи. Спецслужбы выбирают детей, которые пережили войну, испытывают финансовые трудности, остались без родителей или просто ищут денег на гаджеты или развлечения.

Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко отметил, что большинство шпионов выполняли свои миссии сознательно, но некоторые делали это подсознательно, будучи разъяренным.

После установления контакта россияне присылают координаты и инструкции, начиная от фотографирования военных объектов или систем противовоздушной обороны и заканчивая установлением взрывных устройств или поджогами энергетической инфраструктуры и пунктов вербовки. Обещанное вознаграждение достигает от 100 до 1000 долларов.

Несовершеннолетние люди не могут предвидеть последствия своих действий, что делает их особенно уязвимыми для вербовки со стороны России,

– сказал Дехтяренко.

Иногда российские шпионы вербуют украинцев под видом "квестов" похожих на охоту за сокровищами, несовершеннолетним присылают геолокации, просят делать фото или видео объектов и описывать местность. Подростки считают, что участвуют в игре с призами, однако собранные ими данные используют для планирования атак на украинскую инфраструктуру или военные объекты.

В июне СБУ предупредила о новой тактике вербовки: российские агенты, которые выдают себя за украинских чиновников, обманывают или давят на детей, чтобы те совершали акты саботажа или кибератаки от имени своей страны.

Также известны случаи, когда дети становились террористами-смертниками. В марте двое парней 15 и 17 лет пытались заложить взрывчатку на вокзале в Ивано-Франковске. Взрыв сработал преждевременно, один из подростков погиб, другой получил ранения.

Общенациональная информационная кампания

Масштабы проблемы заставили украинскую власть начать общенациональную информационную кампанию. Билборды, сообщения и объявления в транспорте предупреждают подростков об опасности вербовки. В школах проводят уроки с агентами СБУ, которые учат детей распознавать угрозы. Лозунг кампании имеет целью перевернуть сценарий в отношении Москвы: "Не сжигайте своих! Сжигайте врагов!"

Украинские чиновники отмечают, что при расследовании дел против несовершеннолетних придерживаются всех правовых процедур. Как отметил представитель СБУ Артем Дехтяренко, всем подросткам, которых обвиняют в государственной измене, предоставлена юридическая защита. Пока ни одно из этих дел не дошло до суда, но несколько могут быть рассмотрены уже в этом году.

В то же время власть оказывается под давлением, поскольку общество ожидает жесткой реакции на случаи коллаборации, даже если речь идет о несовершеннолетних. "Для нас они государственные изменники", – заявил председатель СБУ Василий Малюк.

Напомним, в Харькове 19-летнюю девушку задержали за теракт против военных с помощью заминированного скутера. Российские спецслужбы завербовали девушку для изготовления взрывного устройства, что привело к гибели человека. Девушке сообщено о подозрении в совершении теракта, ей грозит пожизненное заключение.