Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование ТСН.
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Как российские спецслужбы вербуют подростков
11 марта Ивано-Франковск всколыхнули два взрыва, к которым оказались причастны двое подростков 15 и 17 лет, студенты местных колледжей. Российская ФСБ завербовала их, пообещав денежное вознаграждение за выполнение "задания".
Известно, что после этого россияне дистанционно активировали взрывные устройства: один возле железнодорожного вокзала, другой – в арендованной квартире. В результате взрыва 17-летний юноша погиб, а 15-летний подросток потерял обе ноги.
Отец пострадавшего парня рассказал, что его сын не имел финансовых трудностей и не подозревал об истинной цели задания, пока не стало слишком поздно.
После того, как только он понял, что это за "работа", он связался с ними, и говорит: "Я не хочу в этом принимать участие" И с этого момента начался очень сильный прессинг на него,
– сказал отец подростка.
По его словам, парень теперь очень сожалеет о содеянном.
Очень раскаивается. Он не понимал до конца, что делал. Говорит: "Я сожалею о том, что я побоялся сказать вам",
– добавил отец.
По данным СБУ, подростков завербовали через телеграм-канал с объявлениями о работе. После выполнения мелких поручений им предложили поджечь машину военного, однако подростки отказались. Тогда "куратор" предложил другое задание – изготовить две взрывчатки за 1700 долларов.
Подросткам предоставили подробные инструкции относительно необходимых материалов и схему изготовления взрывных устройств. Отмечается, что взрывчатки были размещены в термосах, украшенных металлическими гайками для усиления разрушительного эффекта.
Спецслужбы России цинично подрывают несовершеннолетних. Их используют для подрыва, их же записывают в жертвы. И основная цель – это посеять панику,
– отметили в СБУ.
Журналисты добавили, что подобные теракты с привлечением несовершеннолетних произошли также в Одессе и Ровно. СБУ рассматривает эти случаи как новую тактику ФСБ против Украины.