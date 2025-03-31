Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування ТСН.

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Як російські спецслужби вербують підлітків

11 березня Івано-Франківськ сколихнули два вибухи, до яких виявилися причетними двоє підлітків 15 та 17 років, студенти місцевих коледжів. Російська ФСБ завербувала їх, пообіцявши грошову винагороду за виконання "завдання".

Відомо, що після цього росіяни дистанційно активували вибухові пристрої: один біля залізничного вокзалу, інший – в орендованій квартирі. Внаслідок вибуху 17-річний юнак загинув, а 15-річний підліток втратив обидві ноги.

Батько постраждалого хлопця розповів, що його син не мав фінансових труднощів і не підозрював про справжню мету завдання, поки не стало надто пізно.

Після того, як тільки він зрозумів, що це за "робота", він зв'язався з ними, і каже: "Я не хочу в цьому приймати участь" І з цього моменту почався дуже сильний пресинг на нього,

– сказав батько підлітка.

За його словами, хлопець тепер дуже шкодує про скоєне.

Дуже розкаюється. Він не розумів до кінця, що робив. Каже: "Я жалію про то, що я побоявся сказати вам",

– додав батько.

За даними СБУ, підлітків завербували через телеграм-канал з оголошеннями про роботу. Після виконання дрібних доручень їм запропонували підпалити автівку військового, однак підлітки відмовилися. Тоді "куратор" запропонував інше завдання – виготовити дві вибухівки за 1700 доларів.

Підліткам надали детальні інструкції щодо необхідних матеріалів та схему виготовлення вибухових пристроїв. Зазначається, що вибухівки були розміщені в термосах, оздоблених металевими гайками для посилення руйнівного ефекту.

Спецслужби Росії цинічно підривають неповнолітніх. Їх використовують для підриву, їх же записують в жертви. І основна мета – це посіяти паніку,

— наголосили в СБУ.

Журналісти додали, що подібні теракти із залученням неповнолітніх сталися також в Одесі та Рівному. СБУ розглядає ці випадки як нову тактику ФСБ проти України.