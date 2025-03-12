Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України. Там застерегли про нову тактику, яку почали використовувати російські спецслужби. Також одному з причетних оголосили підозру.

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Хто причетний до теракту в Івано-Франківську

Служба безпеки спільно з Національною поліцією "по гарячих слідах" встановили обставини та виконавців теракту у центрі Івано-Франківська. Ввечері 11 березня російська спецслужба підірвала двох власних агентів. Їхніми поплічниками виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років.

Їх завербували через телеграм-канали із пошуку "легких грошей" і втягнула у злочинну діяльність. Відомо, що 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. За даними слідства, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували.

В обмін на обіцянку грошей від окупантів вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу,

– ідеться у повідомленні.

СБУ повідомляє, що обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього зловмисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність, за вказівкою свого куратора.

Орієнтовно о 18:30 вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба активувала СВП у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих.

Зверніть увагу! В СБУ нагадують, якщо вам пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника".

Відомо, що 15-річному хлопцю оголосили підозру за статтями про пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини та незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, наразі вирішують щодо двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту. СБУ застерігає, що російські спецслужби застосовують нову тактику, вони підривають своїх агентів, а потім позбуваються, як зайвих слідків.