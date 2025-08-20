Загальні втрати Росії у війні досягли 1 072 700 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати окупантів станом на 20 серпня?

Особового складу – близько 1 072 700 (+920),

танків – 11 119 (+1),

бойових броньованих машин – 23 152 (+4),

артилерійських систем – 31 748 (+50),

РСЗВ – 1 470 (+), засобів ППО – 1 208 (+0),

літаків – 422 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 154 (+260),

крилатих ракет – 3 565 (+7),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 202 (+142),

спеціальної техніки – 3 943 (+).

Втрати ворога на 20 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

