Загальні втрати Росії у війні досягли 1 072 700 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати окупантів станом на 20 серпня?

  • Особового складу – близько 1 072 700 (+920),
  • танків – 11 119 (+1),
  • бойових броньованих машин – 23 152 (+4),
  • артилерійських систем – 31 748 (+50),
    РСЗВ – 1 470 (+),
  • засобів ППО – 1 208 (+0),
  • літаків – 422 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 154 (+260),
  • крилатих ракет – 3 565 (+7),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 202 (+142),
  • спеціальної техніки – 3 943 (+).

Втрати ворога на 20 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати Росії: останні новини