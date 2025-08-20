Загальні втрати Росії у війні досягли 1 072 700 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати окупантів станом на 20 серпня?
- Особового складу – близько 1 072 700 (+920),
- танків – 11 119 (+1),
- бойових броньованих машин – 23 152 (+4),
- артилерійських систем – 31 748 (+50),
РСЗВ – 1 470 (+),
- засобів ППО – 1 208 (+0),
- літаків – 422 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 154 (+260),
- крилатих ракет – 3 565 (+7),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 202 (+142),
- спеціальної техніки – 3 943 (+).
Втрати ворога на 20 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати Росії: останні новини
Далекобійні дрони СБУ знищили 2 склади боєприпасів окупантів у Білокуракиному на Луганщині. За даними СБУ, було щонайменше 7 влучань, після чого спалахнула потужна пожежа.
У Криму, ймовірно, дронами знищено РЛС "Каста-2Е2", яка базувалася в районі Хуторок Євпаторійського району. Після атаки на місці РЛС видно пожежу на супутникових знімках, і систему накрили сіткою.
Українські захисники з бригади "Азов" зупинили спробу ворога закріпитися в Катеринівці. Ворожу техніку було спалено, а піхоту добито FPV-дронами.