Після атаки вона перестала фіксуватися. Про це повідомяє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про знищення дороговартісної РЛС окупантів у Криму?
В результаті атаки, ймовірно, дронів було уражено дороговартісну РЛС "Каста-2Е2. Цьому є низка підтверджень.
Ця РЛС стояла на своїй позиції до атаки, а після неї на супутникових знімках видно пожежу, а саму систему накрили сіткою. Її також перестали фіксувати після атаки.
Довідка: зона огляду РЛС "Каста-2Е2" становить від 5 до 150 кілометрів, а по висоті – до 6 кілометрів. Дальність виявлення цілей становить від 30 до 44 кілометрів залежно від висоти антени. Максимальна кількість цілей – 50 штук. Зазначається, що вартість "Каста-2Е2" стартує від 60 мільйонів доларів. Її головне завдання – своєчасне виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет, а також дронів.
Супутникові знімки місця атаки
Втрати окупантів: останні новини
- Оператори СБС знищили російський танк Т-90M "Прорив" за допомогою FPV-дронів, його вартість складає близько 4,5 мільйона доларів. Крім танка, знищено ще один танк, систему БМ-21 "Град", броньовану машину "Тигр" та вантажний автомобіль "КАМАЗ".
- Раніше понад 300 російських протитанкових мін ТМ-62 знищили бійці FPV підрозділу Asgard 412 полку Nemesis. Цікаво, що для цього їм знадобився всього лише один дрон.