Після атаки вона перестала фіксуватися. Про це повідомяє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про знищення дороговартісної РЛС окупантів у Криму?

В результаті атаки, ймовірно, дронів було уражено дороговартісну РЛС "Каста-2Е2. Цьому є низка підтверджень.

Ця РЛС стояла на своїй позиції до атаки, а після неї на супутникових знімках видно пожежу, а саму систему накрили сіткою. Її також перестали фіксувати після атаки.

Довідка: зона огляду РЛС "Каста-2Е2" становить від 5 до 150 кілометрів, а по висоті – до 6 кілометрів. Дальність виявлення цілей становить від 30 до 44 кілометрів залежно від висоти антени. Максимальна кількість цілей – 50 штук. Зазначається, що вартість "Каста-2Е2" стартує від 60 мільйонів доларів. Її головне завдання – своєчасне виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет, а також дронів.



Супутникові знімки місця атаки

