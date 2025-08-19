Станом на ранок 19 серпня Сили оборони України вже ліквідували понад 1 071 000 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 19 серпня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 071 780 (+890),
  • танків – 11118 (+0),
  • бойових броньованих машин – 23148 (+0),
  • артилерійських систем – 31698 (+66),
    РСЗВ – 1470 (+1),
  • засобів ППО – 1208 (+0),
  • літаків – 422 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209),
  • крилатих ракет – 3558 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59060 (+123),
  • спеціальної техніки – 3943 (+1).

Втрати ворога на 19 серпня 2025 рокуВтрати ворога на 19 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Останні новини про втрати Росії