Станом на ранок 19 серпня Сили оборони України вже ліквідували понад 1 071 000 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 19 серпня 2025 року?

Особового складу – близько 1 071 780 (+890),

танків – 11118 (+0),

бойових броньованих машин – 23148 (+0),

артилерійських систем – 31698 (+66),

РСЗВ – 1470 (+1),

літаків – 422 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209),

крилатих ракет – 3558 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 59060 (+123),

спеціальної техніки – 3943 (+1).

Втрати ворога на 19 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

