Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі, передає 24 Канал із посиланням на українську розвідку.

Що відомо про удар по окупантах у Мелітополі?

У результаті знищено щонайменше 6 російських загарбників з числа морської піхоти, а також екіпажу БпЛА так званого кадировського батальйону "Ахмад – Восток". Точна кількість безповоротних та санітарних втрат загарбників встановлюються.

Відомо, що цих військовослужбовців країна-агресорка перекидала на Запорізький напрямок.

Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації.

На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої.

Момент ліквідацію окупантів: дивіться відео

До слова, бійці FPV-підрозділу Asgard 412 полку Nemesis здійснили унікальну операцію. Всього одним дроном вони підірвали понад 300 протитанкових мін ТМ-62.