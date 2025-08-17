Повідомляє 24 Канал з посиланням на 412 ОПБпС Nemesis.

Як FPV-дрон знищив російських 300 мін?

Понад 300 російських протитанкових мін ТМ-62 знищили бійці FPV підрозділу Asgard 412 полку Nemesis. Цікаво, що для цього їм знадобився всього лише один дрон.

Орієнтовно, українські захисники знищили 2,5 тонни вибухівки. Масивний вибух перетворив навколишню місцевість у радіусі 100 – 150 метрів на "протипіхотну зону смерті".

Один дрон знищує 300 російських протитанкових мін ТМ-62: дивіться відео

За словами бійців, детонація такого масштабу створила ефект легкого землетрусу з магнітудою до 2,5 балів. Цей вибух можна порівняти з ударом авіабомби.

