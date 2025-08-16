За цей період дрони знищили або пошкодили 20 танків та 659 одиниць автомобільної техніки та інше озброєння окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які результати роботи БпЛА у ЗСУ?

У Генштабі поділилися статистикою роботи FPV-дронів та БпЛА зі скидами за період від 11 до 15 серпня.

За цей період дрони знищили або пошкодили:

  • 20 танків;
  • 11 бойових броньованих машин;
  • 214 гармат, зокрема РСЗВ та мінометів;
  • 659 одиниць автомобільної техніки;
  • 379 одиниць спеціальної техніки;
  • 7458 інженерно-фортифікаційних об'єктів;
  • 5 БпЛА типу "Шахед";
  • 1435 особового складу.


Результати атак українських БпЛА на фронті / Інфографіка Генштабу ЗСУ

