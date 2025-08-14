Про це в інтерв’ю розповів Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк телеканалу "Ми-Україна", передає 24 Канал.

Українські дрони б’ють по військових цілях Росії

Василь Малюк заявив, що українські далекобійні дрони вже понад 200 разів успішно вразили цілі у глибокому тилу Росії. Йдеться про удари по військово-промисловому комплексу, логістиці, командних пунктах, а також по об'єктах, що забезпечують армію країни-агресора ресурсами.

За словами Малюка, лише у липні збитки Росії від таких атак перевищили 250 мільйонів доларів, а рівень недовіри до влади у Росії зріс на 6%. Він підкреслив, що ця робота стала можливою завдяки злагодженим діям СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР, ССО, прикордонників та інших підрозділів.

Окремо Малюк згадав успішну операцію у Торопці, де було знищено половину всіх запасів 120-ї міни у Росії – 80 тисяч із 160 тисяч тонн боєприпасів. Для цього використали 120 дронів СБУ та ще 20 – від інших Сил оборони.

Керівник СБУ також розповів, що українські дрони, вартістю близько 3 тисяч доларів, можуть летіти на понад 700 кілометрів та доставляти 5-кілограмовий заряд. Такі атаки змушують Росію зупиняти цивільний авіарух у межах так званого "Плану Килим", хоча удари наносяться виключно по військових цілях.