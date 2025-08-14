Про інцидент та його вирішення розповів Голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Як СБУ впорались із непередбачуваною ситуацією?

Під час спецоперації "Павутина" в момент підготовки автомобілів із модульними будиночками до відправки один із негласних помічників СБУ випадково показав бойові дрони.

Вийшло так, що один з наших негласних помічників просто випадково нажав кнопку і від'їхав дах будиночка. І один із водіїв побачив дрони, які стояли в бойовому порядку,

– розповів Малюк.

Голова СБУ поділився, що його команда негайно зреагувала. Вони оперативно зв'язалися з агентом, що тримав контакт, та придумали легенду. Відповідно до вигадки це були спеціальні розвідувальні дрони для мисливських угідь.

За версією, вони використовуються для підрахунку популяції тварин та виявлення браконьєрів. Свідку, який побачив дрони, було 63 роки. Він, за словами Малюка, повірив у пояснення, оскільки не мав досвіду роботи із сучасними технологіями.

Малюк зазначив, що ситуацію також врятувало й те, що дрони не мали окремих бойових частин. Він також відзначив кмітливість негласного помічника, який на місці зміг правильно донести легенду.

Раніше повідомлялось, що СБУ ефективно зриває російський план "Диверсійний шум". Від початку вторгнення викрито 118 агентурних мереж Росії.