Вантажівка була знищена прямо на мосту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як ЗСУ знищили гармату та вантажівку ворога?

За даними Генштабу, противник не припиняє активності на Північно-Слобожанському напрямку та намагається просувати техніку навіть у складних умовах. Цього разу спроба закінчилася ударом дрона, який точним влучанням знищив російську вантажівку разом із гарматою просто на мосту.

"Підмочили" плани ворога,

– зазначили військові.

Український дрон знищив російську вантажівку з гарматою: дивіться відео

Відео, оприлюднене комунікаційним підрозділом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", демонструє момент атаки: ворог намагається подолати підірвану переправу, але дрон зриває їхній план, ліквідувавши техніку ще до завершення маневру.

За добу 15 серпня Сили оборони України ліквідували близько 1010 російських загарбників.