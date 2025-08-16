За минулу добу вони ліквідували близько 1010 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні з Україною?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 069 050 (+1010);
  • танків – 11 112 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 135 (+2);
  • артилерійських систем – 31 540 (+42);
  • РСЗВ – 1 467 (+0);
  • засобів ППО – 1 207 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 342 (+152);
  • крилатих ракет – 3 558 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 733 (+137);
  • спеціальної техніки – 3 942 (+2).

Втрати Росії у війні з Україною на 16 серпня
Втрати Росії у війні з Україною на 16 серпня / Інфографіка Генштабу