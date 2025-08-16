За минулу добу вони ліквідували близько 1010 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні з Україною?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 069 050 (+1010);
- танків – 11 112 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 135 (+2);
- артилерійських систем – 31 540 (+42);
- РСЗВ – 1 467 (+0);
- засобів ППО – 1 207 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 342 (+152);
- крилатих ракет – 3 558 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 733 (+137);
- спеціальної техніки – 3 942 (+2).
Втрати Росії у війні з Україною на 16 серпня / Інфографіка Генштабу