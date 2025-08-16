За минувшие сутки они ликвидировали около 1010 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне с Украиной?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 069 050 (+1010);

танков – 11 112 (+6);

боевых бронированных машин – 23 135 (+2);

артиллерийских систем – 31 540 (+42);

РСЗО – 1 467 (+0);

средств ПВО – 1 207 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 51 342 (+152);

крылатых ракет – 3 558 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 58 733 (+137);

специальной техники – 3 942 (+2).



Потери России в войне с Украиной на 16 августа / Инфографика Генштаба