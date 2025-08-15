Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-сообщество "КиберБорошно".

Читайте также Поражен порт "Оля" в Астраханской области: под ударом судно с "Шахедами" и боеприпасами

Какие последствия атаки на порт "Оля"?

Вражеское судно "Порт Оля-4" перевозило компоненты для "Шахедов" и боеприпасы из Ирана. OSINT-расследователи подтвердили, что именно это судно попало под удар.

Анализируя существующие публичные снимки сухогрузного судна "Порт Оля-4" до поражения можем подтвердить, что на фото с пораженным судном в социальных сетях именно этот сухогруз,

– говорится в сообщении.

Справка. "Оля" – морской порт в поселке села Оля Лиманского района Астраханской области России. Он расположен в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир, которая впадает в Каспийское море.

Российское судно "Порт Оля-4" ушло под воду / Фото: "КиберБорошно"

Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что порт "Оля" в Астраханской области противник использует как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

К слову, ночью 14 августа Силы обороны также нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"), обеспечивающему российскую армию нефтепродуктами.

В результате атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар.