Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OSINT-спільноту "КіберБорошно".

Які наслідки атаки на порт "Оля"?

Вороже судно "Порт Оля-4" перевозило компоненти для "Шахедів" і боєприпаси з Ірану. OSINT-розслідувачі підтвердили, що саме це судно потрапило під удар.

Аналізуючи наявні публічні знімки суховантажного судна "Порт Оля-4" до ураження, можемо підтвердити, що на фото з ураженим судном в соціальних мережах саме цей суховантаж,

– йдеться в повідомленні.

Довідка. "Оля" – морський порт у селищі села Оля Лиманського району Астраханської області Росії. Він розташований в дельті Волги, на правому березі річки Бахтемір, яка впадає в Каспійське море.

Російське судно "Порт Оля-4" пішло під воду / Фото: "КіберБорошно"

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що порт "Оля" в Астраханській області противник використовує як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

До слова, вночі 14 серпня Сили оборони також завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Внаслідок атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.