Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

До теми Втрати Росії перевищили мільйон військових: дані станом на 12 червня

Які втрати були Росії у війнах протягом історії

У Генштабі зазначили, що кожна імперська авантюра Росії мала свою ціну:

Північна війна зі Швецією, яка була у 1700 – 1721 роках, забрала 30 тисяч росіян .

. Французько-російська війна з Наполеоном 1812 року – 200 тисяч російських солдатів .

. Перша світова війна 1914 – 1918 років знешкодила 2 мільйони росіян і зруйнувала Російську імперію.

А за три з половиною роки широкомасштабної агресії проти України, тобто з 24 лютого 2022 року, втрати російських загарбників становлять вже мільйон осіб.

Мільйон знищених та покалічених через хворі імперські амбіції. І це не остаточна цифра,

– наголошують українські військові.

Якими були втрати Росії у конфліктах протягом історії та у війні проти України / Відео Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що не святкують втрати ворога. Однак чим менше окупантів на українській землі, тим швидше вдасться звільнити наші території від противника.

У Центрі протидії дезінформації також порівняли втрати Росії у повномасштабній війні проти України, а також інші цифри у різних війнах, де брала участь країна-агресорка протягом останніх десятиліть.

Втрати Росії у різних війнах протягом останніх десятиліть / Інфографіка ЦПД

З цих даних можна зробити висновок, що стільки військових, скільки Росія втратила за 3,5 роки в Україні, країна-агресорка не втрачала у жодному конфлікті, з часів Другої світової війни.