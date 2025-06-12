З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило також значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1000340 (+1140) осіб,

танків – 10933 (+6);

бойових броньованих машин – 22786 (+3);

артилерійських систем – 29063 (+47);

РСЗВ – 1413 (+0);

засобів ППО – 1184 (+1);

літаків – 416 (+0);

гелікоптерів – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138);

крилатих ракет – 3337 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136);

спеціальної техніки – 3914 (+0).



Втрати ворога на 12 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, нещодавно Сили оборони Півдня України вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати ворожих сил склали 13 танків і більше як сотня одиниць броньованої та автомобільної техніки.