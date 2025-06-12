З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило також значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1000340 (+1140) осіб,
  • танків – 10933 (+6);
  • бойових броньованих машин – 22786 (+3);
  • артилерійських систем – 29063 (+47);
  • РСЗВ – 1413 (+0);
  • засобів ППО – 1184 (+1);
  • літаків – 416 (+0);
  • гелікоптерів – 337 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138);
  • крилатих ракет – 3337 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136);
  • спеціальної техніки – 3914 (+0).


Втрати ворога на 12 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, нещодавно Сили оборони Півдня України вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати ворожих сил склали 13 танків і більше як сотня одиниць броньованої та автомобільної техніки.