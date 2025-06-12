З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило також значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1000340 (+1140) осіб,
- танків – 10933 (+6);
- бойових броньованих машин – 22786 (+3);
- артилерійських систем – 29063 (+47);
- РСЗВ – 1413 (+0);
- засобів ППО – 1184 (+1);
- літаків – 416 (+0);
- гелікоптерів – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138);
- крилатих ракет – 3337 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136);
- спеціальної техніки – 3914 (+0).
Втрати ворога на 12 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, нещодавно Сили оборони Півдня України вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати ворожих сил склали 13 танків і більше як сотня одиниць броньованої та автомобільної техніки.