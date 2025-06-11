Станом на ранок 11 червня загальні втрати ворога вже перевищили 999 тисяч військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 11 червня 2025 року

Особового складу – близько 999 200 (+1120),

танків – 10927 (+8),

бойових броньованих машин – 22783 (+15),

артилерійських систем – 29016 (+34),

РСЗВ – 1413 (+1),

засобів ППО – 1183 (+0),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40297 (+240),

крилатих ракет – 3337 (+7),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 51579 (+124),

спеціальної техніки – 3914 (+2).

Втрати ворога на 11 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ