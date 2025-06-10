Про це пише 24 Канал з посиланням на Bild.

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Як збили російський Су-35 на Курщині

За даними Bild, 7 червня над північно-східною частиною України стався повітряний бій, який увійде в історію.

Сили оборони використовували F-16 для ударів по російських цілях як на території України, так і в прикордонній зоні Курської області. У відповідь росіяни підняли в повітря Су-35, однак їхній літак потрапив у засідку та був знищений.

Російський пілот не усвідомлював, що летить у засідку,

– вказали у виданні.

Під час операції Україна застосувала не лише літаки F-16 з керованими бомбами та ракетами, а й шведський розвідувальний літак Saab 340AEW Erieye. У виданні пишуть, що це допомогло українським силам ефективніше виявляти цілі та координувати дії в небі.

Розвідувальний літак AWACS виявив наближення російського винищувача приблизно за 200−300 кілометрів від українського кордону. Тоді, коли літак підлетів ближче, шведський Saab передав винищувачу F-16 координати цілі.

Завдяки цим даним український літак випустив ракету AIM-120, яка здатна вражати цілі на відстані до 50 кілометрів.

Російський винищувач збили приблизно за 16 кілометрів від українського кордону, біля міста Коренево в Курській області. Російські медіа пишуть, що пілоту вдалося катапультуватися з літака. Вказується, що 2 українські винищувачі, які брали участь в операції, повернулися на базу без втрат.

Нагадаємо, що Повітряні сили 7 червня повідомили, що ЗСУ знищили російський винищувач Су-35. Літак було збито внаслідок успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку. Додамо, що в ПС не вказували, чи вижив екіпаж російського винищувача.