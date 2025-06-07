Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про збиття Су-35

Вранці 7 червня 2025 року внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35.

Збройні Сили збили російський Су-35 / фото Повітряних сил

Що відомо про винищувач Су-35

Су-35 на папері вважається "винищувачем класу 4+". Наразі він є одним з основних літаків, що перебувають на озброєнні російської армії. Цей винищувач створювався для перехоплення та знищення повітряних цілей як у далеких, так і у ближніх повітряних боях, а також для ураження наземних та надводних об'єктів військ.

На озброєнні Су-35 має протикорабельні ракети Х-31, Х-35, Х-59М, а також ракети типу "повітря – земля" великої дальності та високоточні боєприпаси. Зокрема, Росія використовує цей літак для скидання КАБів по Україні.

Вартість винищувача коливається від 98 мільйонів до 104 мільйонів доларів США.

Досьогодні ЗСУ збили приблизно 14 таких літаків (включно з нинішнім). Всього на озброєнні окупантів перебуває приблизно 114 бортів Су-35 – однак невідомо, скільки з них у робочому стані.