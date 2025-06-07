Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о сбитии Су-35

Утром 7 июня 2025 года в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.

Вооруженные Силы сбили российский Су-35 / Фото Воздушных сил

Что известно об истребителе Су-35

Су-35 на бумаге считается "истребителем класса 4+". Сейчас он является одним из основных самолетов, находящихся на вооружении российской армии. Этот истребитель создавался для перехвата и уничтожения воздушных целей как в дальних, так и в ближних воздушных боях, а также для поражения наземных и надводных объектов войск.

На вооружении Су-35 имеет противокорабельные ракеты Х-31, Х-35, Х-59М, а также ракеты типа "воздух – земля" большой дальности и высокоточные боеприпасы. В частности, Россия использует этот самолет для сброса КАБов по Украине.

Стоимость истребителя колеблется от 98 миллионов до 104 миллионов долларов США.

До сих пор ВСУ сбили примерно 14 таких самолетов (включая нынешний). Всего на вооружении оккупантов находится примерно 114 бортов Су-35 – однако неизвестно, сколько из них в рабочем состоянии.