Российские пропагандисты называют его "одним из самых мощных истребителей класса 4+ в мире". Однако украинская ПВО уже неоднократно показывала, что они очень хорошо горят и еще лучше – падают. Что известно об этих российских "вундервафлях" – рассказывает 24 Канал.

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За последние несколько дней украинская ПВО сбила два российских самолета Су-35. Один из них был ликвидирован возле Авдеевки 17 февраля – вместе с еще двумя бомбардировщиками Су-34. Другой истребитель удалось отправить на дно над Азовским морем уже 19 февраля.

Что известно о Су-35

Су-35 считается одним из основных истребителей, находящихся на вооружении российской армии. Этот истребитель создавался для перехвата и уничтожения воздушных целей как в дальних, так и в ближних воздушных боях, а также для поражения наземных и надводных объектов войск.

Многоцелевой истребитель способен переносить различные виды вооружения. В целом он имеет 12 узлов подвески для бомб и ракет. Россияне убеждают, что Су-35 благодаря радару Н035 "Ирбис" может одновременно следить за 30 воздушными или 4 наземными целями.

Российский истребитель способен нести противокорабельные ракеты Х-31, Х-35, Х-59М, а также ракеты типа "воздух – земля" большой дальности и высокоточные боеприпасы. В боях за Авдеевку россияне использовали их для сброса КАБов. Как сообщил главком Александр Сырский, именно во время попыток ударить по позициям ВСУ этот самолет и был ликвидирован.

Характеристики Су-35

Представили Су-35 в Опытно-конструкторском бюро имени Сухого в 2008 году. Его разработка велась достаточно долго – еще с 80-х. Однако фактически это модернизированная версия другого российского истребителя – Су-27.

Отмечается, что основные характеристики вражеского самолета выглядят так:

длина – 21,9 метра

высота – 5,9 метра

размах крыла – 14,7 метра

максимальная скорость – 2500 километров в час;

максимальная дальность полета – 3600 километров;

боевая нагрузка – 8 тонн;

двигатель – турбореактивный двухконтурный с форсажной камерой и управляемым вектором тяги турбореактивный двухконтурный;

ресурс самолета – 6000 часов;

экипаж – один человек.

Сколько Су-35 имеет на вооружении Россия

Как отмечалось выше, Су-35 является одним из основных истребителей на вооружении оккупантской армии. Согласно комплексному исследованию Американского центра анализа европейской политики (CEPA) сейчас в России есть примерно 114 Су-35 – однако только в теории. Сейчас невозможно посчитать точно, сколько таких истребителей произвела Россия за время полномасштабного вторжения.

По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от 98 миллионов до 104 миллионов долларов США.

Добавим! С начала полномасштабного вторжения сообщалось по крайней мере о 13 сбитых Су-35. Отметим, один из них ликвидировала знаменитая российская ПВО – это произошло 28 сентября 2023 года над Токмаком. Его сбили с помощью ЗРК С-300.

Действительно ли он такой "передовой"

Россияне считают Су-35 истребителем четвертого класса, так даже не боятся сравнивать его с американским F-22 Raptor. Однако, как убеждают эксперты, Су-35 можно называть разве что российским аналогом американскому F-16.

Даже несмотря на то, что российский самолет значительно "моложе", однако он способен улавливать цели на меньшем расстоянии, чем американский аналог. Кроме этого, F-16 имеет вооружение, которое бьет ракеты "воздух – воздух".

В то же время пилот F-16 авиации США и подполковник в отставке Дэн Хэмптон считает, что российские Су-35 хороши внешне, но на самом деле являются полным хламом. Например, по сравнению с американскими самолетами он очень большой, а его двигатели очень дымят. Кроме этого, системы на борту Су-35 легко заглушить передовыми средствами.