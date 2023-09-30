По предварительным данным, Су-35 сбила русская противовоздушная оборона. Пилот этого самолета тоже не выжил.
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Россияне сбили свой Су-35
Снимки с разведывательного дрона свидетельствуют, что в результате "дружественного огня" российский истребитель полностью сгорел. На месте падения от него осталось только пожарище.
Россияне сбили свой самолет Су-35 под Токмаком / Фото из социальных сетей
Стоит обратить внимание, что российские пропагандисты удобно избежали обсуждения инцидента со сбитым их самолетом. Однако просочившаяся в сеть информация показала, что определенные пропагандисты воспользовались возможностью выразить "соболезнования" военным преступникам.
По данным российских СМИ, стоимость одного истребителя Су-35 варьируется от 98 до 104 миллиона долларов США. К тому же, этот истребитель способен переносить различные виды вооружения, в частности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35, Х-59М, а также ракеты типа "воздух-земля" большой дальности и высокоточные боеприпасы, в частности, управляемые боеприпасы КАБ-500.
Что известно о сбитии Су-35 в Токмаке
- Первые сообщения, что россияне, вероятно, сбили свой истребитель Су-35 в районе Токмака, появились после полуночи 29 сентября. В конце концов, российские пропагандисты подтвердили сбивание этого самолета, намекнув, что пилот также не выжил.
- Мелитопольские партизаны рассказали, что оккупанты, вероятно, сбили свой самолет системой противовоздушной обороны С-300. Такая система ПВО уже неоднократно ликвидировала российские суда, в том числе и печально известный самолет предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина, который погиб в Тверской области страны-агрессорки.
- Кроме того, городской голова Мелитополя Иван Федоров сказал, что вероятной причиной падения самолета могло быть дезертирство. Ведь оккупанты уже не хотят воевать на фронте, поэтому всяческими способами пытаются сократить свое время пребывания на войне.