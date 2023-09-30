По предварительным данным, Су-35 сбила русская противовоздушная оборона. Пилот этого самолета тоже не выжил.

К теме Меньше авиации, больше дронов: ISW отметил изменения в тактике россиян в Запорожье

Россияне сбили свой Су-35

Снимки с разведывательного дрона свидетельствуют, что в результате "дружественного огня" российский истребитель полностью сгорел. На месте падения от него осталось только пожарище.



Россияне сбили свой самолет Су-35 под Токмаком / Фото из социальных сетей

Стоит обратить внимание, что российские пропагандисты удобно избежали обсуждения инцидента со сбитым их самолетом. Однако просочившаяся в сеть информация показала, что определенные пропагандисты воспользовались возможностью выразить "соболезнования" военным преступникам.

По данным российских СМИ, стоимость одного истребителя Су-35 варьируется от 98 до 104 миллиона долларов США. К тому же, этот истребитель способен переносить различные виды вооружения, в частности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35, Х-59М, а также ракеты типа "воздух-земля" большой дальности и высокоточные боеприпасы, в частности, управляемые боеприпасы КАБ-500.

Что известно о сбитии Су-35 в Токмаке