За попередніми даними, Су-35 збила російська протиповітряна оборона. Пілот цього літака також не вижив.
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Росіяни збили свій Су-35
Знімки з розвідувального дрона свідчать, що внаслідок "дружнього вогню" російський винищувач повністю згорів. На місці падіння від нього лишилися лише згарище.
Росіяни збили свій літак Су-35 під Токмаком / Фото з соціальних мереж
Варто звернути увагу на те, що російські пропагандисти зручно уникли обговорення інциденту зі збитим їхнім літаком. Однак інформація, що просочилася у мережу, показала, що певні пропагандисти скористалися можливістю висловити "співчуття" воєнним злочинцям.
За даними російських ЗМІ, вартість одного винищувача Су-35 варіюється від 98 до 104 мільйонів доларів США. До того ж цей винищувач здатен переносити різні види озброєння, зокрема, протикорабельні ракети Х-31, Х-35, Х-59М, а також ракети типу "повітря-земля" великої дальності та високоточні боєприпаси, зокрема, керовані боєприпаси КАБ-500.
Що відомо про збиття Су-35 у Токмаку
- Перші повідомлення про те, що росіяни, ймовірно, збили свій винищувач Су-35 у районі Токмака, з'явилися після опівночі 29 вересня. Зрештою російські пропагандисти підтвердили збиття цього літака, натякнувши, що пілот також не вижив.
- Мелітопольські партизани розповіли, що окупанти, ймовірно, збили свій літак системою протиповітряної оборони С-300. Така система ППО вже неодноразово ліквідовувала російські судна, зокрема, й сумнозвісний літак ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина, який загинув у Тверській області країни-агресорки.
- Крім цього, міський голова Мелітополя Іван Федоров сказав, що ймовірною причиною падіння літака могло бути дезертирство. Адже окупанти вже не хочуть воювати на фронті, тому всілякими способами намагаються скоротити свій час перебування на війні.