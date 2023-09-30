За попередніми даними, Су-35 збила російська протиповітряна оборона. Пілот цього літака також не вижив.

До теми Менше авіації, більше дронів: ISW відзначив зміни у тактиці росіян на Запоріжжі

Росіяни збили свій Су-35

Знімки з розвідувального дрона свідчать, що внаслідок "дружнього вогню" російський винищувач повністю згорів. На місці падіння від нього лишилися лише згарище.



Росіяни збили свій літак Су-35 під Токмаком / Фото з соціальних мереж

Варто звернути увагу на те, що російські пропагандисти зручно уникли обговорення інциденту зі збитим їхнім літаком. Однак інформація, що просочилася у мережу, показала, що певні пропагандисти скористалися можливістю висловити "співчуття" воєнним злочинцям.

За даними російських ЗМІ, вартість одного винищувача Су-35 варіюється від 98 до 104 мільйонів доларів США. До того ж цей винищувач здатен переносити різні види озброєння, зокрема, протикорабельні ракети Х-31, Х-35, Х-59М, а також ракети типу "повітря-земля" великої дальності та високоточні боєприпаси, зокрема, керовані боєприпаси КАБ-500.

Що відомо про збиття Су-35 у Токмаку