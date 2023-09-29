Зокрема про це повідомив телеграм-канал партизанського загону Мелітополя "Гнила Черешня" 29 вересня. У мережі уже з'явились відповідні відео.

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Зазначають, що над Токмаком був пуск із системи С-300 у режимі ППО. За попередньою інформацією, окупанти збили власний літак.

"Зараз трохи детонує десь у полях!", — написали партизани.

Росіяни збили свій же літак: відео

Про можливу катастрофу російського літака в Токмаку також повідомив моніторинговий телеграм-канал monitor.

"У т.о.Токмаку неспокійно. Дуже попередньо — збиття ворожого борту тактичної авіації. Очікуємо деталі вранці", – ідеться в публікації.

На момент написання публікації офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.

Деталі від Федорова

В ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що цієї ночі таки дійсно відбулась якась подія з російським літаком у Токмаці. Він зазначив, що передусім потрібно розуміти, що Токмак – це уже фактично прифронтове місто. Тож, подібні інциденти там стаються і продовжуватимуть ставатись.

Сьогодні близько 2 години ночі щось там відбулось в окупантів з літаком, – зазначив Іван Федоров.

За його словами, саме дезертирство – причина самоліквідації цього літака. Бо росіяни уже відмовляються воювати і роблять усе можливе, аби не скоротити свій час перебування на цій війні.