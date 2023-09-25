Наразі є передумови для перерізання сухопутного коридору росіян у Крим, адже порівняно з минулим роком в ЗСУ спостерігається підсилення. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.
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Перспективи ЗСУ на Півдні
На Півдні є єдина оборонна лінія ворога – так звана "лінія Суровікіна". Однак говорити про те, що після її проходження, рух для ЗСУ дещо полегшиться ще зарано. На окупованій території також є окремі укріплені міста – Токмак, Мелітополь тощо.
Але в такому розумінні як зараз пробивається південний плацдарм, то наступний аж Перекопський перешийок,
– додав Черник.
Він зауважив важливу деталь порівняно з минулим роком. Зараз Збройні Сили України щільно наситилися колісною технікою.
Вона є дуже рухомою, високошвидкісною, має хорошу броню, достатню кількість озброєння. І як тільки буде зроблений повноцінний прорив – буде пройдена повністю "лінія Суровікіна" – ударними колонами направду надалі може все піти набагато швидше, поясний військовий аналітик.
Крім того, зараз є засоби, аби прикривати військо з повітря. Мовиться про американський бомбардувальник Avenger, який має 8 пускових контейнерів з ракетами Stinger, він уже з машиною обчислення та має великокаліберні кулемети для власного захисту.
В циклі сухої погоди, видається, що вона буде ще тривалий час, ми зможемо доторкнутися до північного Приазов'я, якщо перерубаємо сухопутний коридор Криму з Росією. Це стовідсотково обвалить увесь південний плацдарм, і це направду буде колосально величезний крок вперед до успіху. Але пам'ятаємо, що є стара лінія розмежування, тут потрібен окремий аналіз,
– резюмував Черник.
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Останнє з фронту на Півдні
- Сили оборони України поступово просуваються в бік Новопрокопівки та Вербового.
- В Генштабі повідомили, що ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому Запорізької області. Туди ворог перекидає з Луганської області підрозділи десантно-штурмових дивізій та інші підрозділи. Завершенням цього процесу буде вихід на Токмак.
- Передумовою до звільнення Токмака є деокупація Роботиного. Зараз місто перебуває під загрозою оточення.