Есть предпосылки для перерезания сухопутного коридора россиян в Крым, ведь по сравнению с прошлым годом в ВСУ наблюдается усиление. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник.
Читайте ВСУ могут совершить значительный прорыв на Юге при 3 ключевых условиях: анализ ISW
Перспективы ВСУ на Юге
На Юге есть единственная оборонительная линия врага – так называемая "линия Суровикина". Однако говорить о том, что после ее прохождения движение для ВСУ несколько облегчится еще рано. На оккупированной территории также есть отдельные укрепленные города – Токмак, Мелитополь и т.д.
Но в таком понимании как сейчас пробивается южный плацдарм, то следующий аж Перекопский перешеек,
– добавил Черник.
Он отметил важную деталь по сравнению с прошлым годом. В настоящее время Вооруженные Силы Украины плотно насытились колесной техникой.
Она очень подвижная, высокоскоростная, имеет хорошую броню, достаточное количество вооружения. И как только будет сделан полноценный прорыв – будет пройдена полностью "линия Суровикина" – ударными колоннами действительно в дальнейшем может все пойти гораздо быстрее, обьяснил военный аналитик.
Кроме того, сейчас есть средства, чтобы прикрывать войско из воздуха. Речь идет об американском бомбардировщике Avenger, который имеет 8 пусковых контейнеров с ракетами Stinger, он уже с машиной вычисления и имеет крупнокалиберные пулеметы для собственной защиты.
В цикле сухой погоды, кажется, что она будет еще долго, мы сможем прикоснуться к северному Приазовью, если перерубим сухопутный коридор Крыма с Россией. Это полностью обрушит весь южный плацдарм, и это действительно будет колоссально огромный шаг вперед к успеху. Но помним, что есть старая линия разграничения, здесь нужен отдельный анализ,
– резюмировал Черник.
Черник проанализировал движение ВСУ на Юге: смотреть видео
Последнее с фронта на Юге
- Силы обороны Украины постепенно продвигаются в сторону Новопрокоповки и Вербового.
- В Генштабе сообщили, что ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области. Туда враг перебрасывает из Луганской области подразделения десантно-штурмовых дивизий и другие подразделения. Завершением этого процесса будет выход на Токмак.
- Предпосылкой для освобождения Токмака является деоккупация Роботиного. Теперь город находится под угрозой оцепления.