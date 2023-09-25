На сегодняшний день украинское контрнаступление находится в чрезвычайно динамичной фазе. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

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Как ВСУ могут совершить значительный прорыв на Юге

Украинские силы могут совершить значительный прорыв на южной линии фронта, если выполнятся несколько ключевых условий:

Российские силы не обладают необходимыми резервами или боевой мощью для поддержки российской обороны в западной части Запорожской области

Украинские силы сохраняют достаточную боевую мощь, чтобы продолжать наступление после истощения боевой мощи России

Российские оборонные позиции не столь сильно заминированы или хорошо подготовлены, как укрепления, пробившие украинские силы

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

ISW оценивает, что у российских военных нет достаточных сил, развернутых в западной части Запорожской области, чтобы полностью укомплектовать свою глубинную оборону, и что украинские силы должны иметь возможность быстрее действовать через российские полевые укрепления, если они не будут должным образом укомплектованы.

Операции Украины в Бахмуте удерживали российские войска на востоке Украины и подальше от южного фронта и помогли предотвратить создание стратегического резерва. Остается непонятным, есть ли у украинских сил достаточно резерва сил и боевой мощи, чтобы продолжать наступательные действия на Юге, пока российская оборона не прорвется, чтобы эффективно использовать оперативный прорыв. Также остается непонятным, насколько сильно заминированы или хорошо подготовлены российские позиции к югу от нынешнего района боевых действий.

– отметили аналитики.

ВСУ остановили оккупантов под Авдеевкой

Напомним, что Россия пыталась вести наступление возле Клещеевки и Андреевки в Донецкой области. Кроме этого, враг также пытался вернуть утраченные позиции под Авдеевкой.

В то же время враг пытался атаковать позиции наших войск на Востоке. В частности, на Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области.

Кроме этого, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, враг также пытался восстановить свои утраченные позиции на Авдеевском направлении. Но русскую армию остановили воины Вооруженных Сил.