Военный обозреватель из Израил Давид Шарп рассказал 24 Каналу о преимуществах и недостатках этих систем ПВО.
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Если говорить о Hawk, то этих ракетных комплексов не очень много, а имеющиеся нужно приводить в исправное состояние. Это не всегда возможно или требует затрат и времени – именно поэтому в этот раз Украина получит только одну такую систему.
Я думаю, что Hawk нужны. Это неплохая вещь, которая способна выполнять некоторые важные для Украины задачи,
– заметил Шарп.
Кстати, последний пакет также содержит ракеты "воздух – воздух" AIM-9M для этих ЗРК. Поскольку Hawk являлся основным комплексом для США и стран НАТО во время холодной войны, то для него изготовили более 40 тысяч зенитных ракет.
Подробнее об Avenger
"Avenger – очень эффективная система близкого радиуса, в частности на поле боя, если она встречается на короткой дистанции с "Шахедами" или крылатыми ракетами", – отметил Шарп.
Важное преимущество этого комплекса заключается в повышенной проходимости при любых погодных условиях. Кроме того, Avenger использует ракеты Stinger, находящиеся на вооружении ВСУ с февраля 2022 года.
Украина получит системы ПВО Hawk и Avenger: смотрите видео 24 Канала
Hawk и Avenger для Украины: последние новости
- Зенитно-ракетные комплексы Hawk и Avenger Украина получит уже не впервые. В частности, Hawk ранее передала Испания. Тогда Киев получил четыре системы.
- Кроме того, США собирались выкупить списанные Hawk у Тайваня, чтобы передать эти ЗРК в Украину. Речь шла по меньшей мере о 13 батареях и 39 радарах этой системы.
- Впервые о ЗРК Avenger для Украины объявили еще в январе. Эти комплексы стали частью 30-го пакета военной помощи от США для нашей страны.