Об этом глава Соединенных Штатов заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Эти системы будут содержать все необходимое оружие для прикрытия украинского неба, передает 24 Канал.

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США объявили новый пакет помощи Украине

Байден отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в противостоянии российскому агрессору. Именно поэтому президент США принял решение о передаче нашей армии нового оружейного пакета.

Он будет включать больше артиллерии, амуниции, противотанковое оружие и первые танки Abrams, которые приедут в Украину на следующей неделе,
– сказал он.

Глава США также подчеркнул, что страна также стремится улучшить противовоздушную оборону нашего государства. В частности, для того чтобы защитить критическую инфраструктуру Украины.

"Это необходимо, чтобы защитить Украину в самые темные и холодные дни", – подчеркнул Байден.

Он также рассказал, что США передадут Украине зенитные ракеты Hawk, с постоянными поставками этих ракет и других систем ежемесячно в течение зимы.

Впоследствии на сайте министерства обороны США отметили, что это будет пакет на сумму 325 миллионов долларов.

В новом пакете США в Украине содержатся следующие позиции:

  • ракеты ПВО АИМ-9М;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • пулеметы калибра 50 для противодействия беспилотным летательным системам;
  • 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая DPICM;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • 59 легких тактических автомобилей;
  • взрывные боеприпасы для уборки помех;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Ранее в США сказали, получит ли Украина ракеты ATACMS

  • Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джо Байдена – Джейк Салливан прокомментировал вопросы поставок в Украину дальнобойных ракет ATACMS. Он отметил, что это оружие не войдет в новый пакет США.
  • Салливан отметил, что Байден еще не принял решения по этим ракетам. Однако он не исключает их поставки в будущем.
  • В то же время Джо Байден отметил, что в Украину следуют первые танки Abrams. Их снабжение происходит по необходимому графику.