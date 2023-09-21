Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что украинские силы будут работать по врагу ракетами в любую погоду и в любое время.
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Россияне не успевают реагировать
Ракеты, которые есть на вооружении Украины, в частности нашего производства, на 70 – 80% выполняют боевое задание. В то же время, у россиян показатели обратные – украинские силы сбивают 70 – 80% их ракет. А украинские ракеты они достать не могут.
Эти ракеты изготовлены по новым технологиям, имеют серьезные системы управления, и атакуют ими, с точки зрения россиян, практически мгновенно. Оккупанты не успевают отреагировать, –
отметил военный эксперт.
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Если Украине предоставят в достаточном количестве, а именно сотни ракет ATACMS, то все более-менее масштабные военные объекты россиян будут выведены из строя. На каждый такой объект достаточно сбросить 3-4 ATACMS.
"А если сразу запустить много ракет, то можем выключить всю систему управления перемещением войск оккупантов. Поэтому если Украина получит допустим 500 ATACMS, вся российская армия остановится. Все топливоприемники будут уничтожены, а без топлива, армия засыхает, как без крови. Тогда скорость ее перемещения снизится и наступит полный коллапс", – подчеркнул Роман Свитан.
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Ракеты ATACMSЭто американская твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Дальность ее применения до 300 километров. Пусковыми установками для ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Пусковой контейнер ATACMS имеет крышку с узором из шести кругов, как на стандартной крышке ракеты MLRS.
Что известно о предоставлении Украине ракет ATACMS
- Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан заявил 21 сентября, что Джозеф Байден решил не предоставлять Украине ракеты ATACMS. Однако Салливан не исключает, что в будущем президент США может изменить мнение и принять положительное решение по этому вопросу.
- В то же время Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в США, заявил на встрече с американскими конгрессменами, что и в случае если Украина не получит военную помощь, она "проигрывает войну".
- США должны объявить о пакете новой военной помощи для Украины стоимостью $325 миллионов. В него войдет второй транш 155-мм кассетных боеприпасов и дополнительные вооружения для украинского ПВО, в частности ЗРК Avenger. Однако ракет ATACMS военный пакет не будет содержать.