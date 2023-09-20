За время открытого вторжения россиян президент Зеленский приучил нас всех, что не покидает пределы Украины ради каких-то мелочей. Почти год назад он впервые, с начала нападения России 24 февраля 2022 года, посетил иностранное государство. Совершенно логично, что первыми такую честь получили США, ведь это государство – крупнейший союзник Украины. 24 Канал проанализировал промежуточные результаты и пользу от визита президента в Соединенные Штаты.

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ATACMS под елку

Результаты того первого, без лишнего пафоса, исторического визита были очень хорошие. Украина тогда, наконец, получила системы PATRIOT и смогла усилить защиту своего неба от российских ракет и самолетов. Следующие визиты Зеленского в страны-союзники Украины в Европе и Азии заложили новые успехи – сформировали танковую коалицию и коалицию истребителей.

В настоящее время союзники Украины уже фактически сняли все табу с конвенционного оружия, последними бастионами остаются немецкие Taurus и американские ATACMS. В отношении этих ракет также есть обнадеживающие сигналы, и, вполне возможно, именно после встреч Зеленского с мировыми лидерами на полях Генассамблеи ООН будет официально объявлено о падении и этого барьера, о котором еще несколько месяцев говорили как о чем-то невозможном.

Напомним, что именно так было и с PATRIOT, и с танками, и с самолетами, а перед этим – и с HIMARS.

Конечно, ключевыми будут переговоры Зеленского с Джо Байденом и главой Палаты представителей Конгресса, республиканцем Кевином Маккарти. Именно в Палате представителей будет решаться судьба нового пакета помощи Украине, а также вопросы подотчетности.

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Супруги Зеленские на американской земле, 18 сентября 2023 года / фото ОП

Конечно, можно справедливо упрекать в осторожности союзников во главе с США. И даже за их нерешительность и страх. Украина имеет полное право так говорить, ведь каждый день задержки и затягивания – это человеческая жизнь.

На Западе это не всегда понимают, ведь речь не о каком-то монолите, а о разных странах с собственными интересами, а также разных политсилах, находящихся на разных стадиях существования – кто-то имеет стабильную поддержку общества, а кто-то уже участвует в избирательной кампании, а поэтому вынужден действовать соответственно.

Справка! Ранее Белый дом запросил у Конгресса выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине. По данным Politico, из этих денег 9,5 миллиарда должны пойти на поставки оружия, 3,6 миллиарда – на военную и разведывательную поддержку, 7,3 миллиарда – на гуманитарную и экономическую поддержку.



В то же время не секрет, что в США ожидают сложных дебатов по пакету помощи, ведь около трети республиканцев (70 конгрессменов) вообще выступают за прекращение поставок вооружений Украине.

Как Зеленский в США противостоит сомнениям и вбросам

Накануне визита Зеленского в западной прессе, которую к вторжению мы привыкли оценивать как эталон журналистики, массово начали появляться странные и вредные вбросы со ссылками на анонимные источники о якобы провале украинского наступления и об очередном "все пропало". Такие заявления – частичная работа на грани агонии от российских "спящих агентов", но в большинстве – это непонимание ситуации и собственная мелкая игра на понижение.

Журналисты забывают некоторые очевидные вещи:

об ужасной цене, которую платят украинцы за освобожденные города и села,

о наступлении, что происходит без прикрытия с воздуха (потому что кто-то затянул по максимуму передачу самолетов),

о том, что Россия сделала из Украины наиболее заминированную территорию в истории.

И несмотря на это, Украина имеет успехи, а Россия, несмотря на весь свой потенциал, давно уже не говорит о "Киеве за 3 дня", а мечтает лишь, чтобы удержать в ближайшие недели Токмак и Бахмут, а потому сжигает лучшие резервы, активно теряет технику и "арту", избавляется от подводных лодок и систем ПВО/ПРО промышленными темпами.

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Визит президента Украины на Генассамблею ООН прекрасный момент, чтобы прочистить мозг всем сомневающимся от ненужной "зрады" и скорректировать совместные действия. А главное – напомнить, что Украина бьется сейчас против глобального зла, делает это чужим оружием, но своими руками.

Если бы их не было, то воинам стран НАТО пришлось бы вспоминать изрядно забытое (за десятилетие летаргического сна и бездействия) дело. А также бороться с мировым голодом, а затем – с очередным наплывом миллионов мигрантов, а некоторым даже отходить за Вислу.

Именно поэтому помощь Украине – на самом деле не помощь, а инвестиция. Это не какое-то далекое дело на периферии, а вполне реальная проблема, которую нужно решать здесь и немедленно.

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Зеленский с командой на Генассамблее ООН / фото ОП

На переговорах Зеленского с президентом США, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством наших союзников, конечно же, этот тезис заменят более дипломатическими словами, но суть от этого не изменится.

Украине нужна помощь, чтобы решить глобальную проблему, иначе решать ее придется другим. И тогда вместо снарядов цена скоро станет измеряться жизнями людей.

Кроме оружия, президент Зеленский с высокой трибуны говорил не только о войне, но и о будущем, то есть о мире. В настоящее время нет альтернативы восстановлению территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года, возвращению депортированных и пленных, уплате репараций и наказанию российских военных преступников. Если это будет означать коллапс Российской Федерации, то так тому и быть.

Детальнее здесь Каждая война сейчас может стать последней: выступление Зеленского на заседании Генассамблеи ООН

Речь президента 19 сентября была сильной и запала в душу многим, она очертила тот путь, по которому должен двигаться мир, чтобы больше не повторялись такие трагедии.

Мощное выступление Зеленского на Генассамблее ООН: смотрите видео

Израильский конфуз, отмененная встреча с Дудой и болезнь Лулы

Переговоры с Израилем

Когда-то Зеленский сказал, что при встрече с Путиным хочет посмотреть ему в глаза. Сейчас это невозможно, ведь Путин под угрозой ареста не покидает Россию, а в грустных глазах его верной лошадки Лаврова и так ничего не увидишь. Поэтому придется смотреть в глаза другим. Такую возможность дает Генассамблея ООН. На ее полях у президента Украины должны были состояться встречи с известными "специалистами по сидению на двух стульях" – лидерами Израиля и Бразилии.

Премьеру Нетаньяху удалось невозможное – его желание славы и нежелание оказаться за решеткой привели к власти откровенных фриков, ныне разрывающих на куски остатки израильской демократии. Это уничтожило плоды многолетних усилий дипломатов всего мира по восстановлению мира в регионе и перессорило Тель-Авив со своим главным союзником – Вашингтоном.



Члены еврейской общины Сан-Франциско "приветствуют" израильского премьера в США эффектным коллажем на тюрьме Алькатрас / фото UnXeptable

Нежелание Нетаньяху осудить Россию и однозначно встать на сторону Украины также сыграло с Израилем злую шутку. Благодаря поддержке Москвы усилился Иран, национальная идея которого предполагает уничтожение евреев. И уже директор легендарной службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа был вынужден бить тревогу, но его заявление воспринимают лишь как очередную страшилку.

В этой ситуации уже не Израиль нужен Украине, а Украине Израилю. В настоящее время военная помощь Киеву – едва ли не единственный шанс вернуться Тель-Авиву в состояние "нормальности". Впрочем, похоже, далеко не все в Израиле это понимают, поэтому на "Рамштайне" возникают скандалы вокруг представителей страны, которая до сих пор не ввела санкции против Москвы, заключаются договоры о сотрудничестве с артистами-рашистами и еще многие другие недружественные по отношению даже не к Украины, а к здравому смыслу шаги.

Отвечать за все это пришлось господину премьер-минстру в Нью-Йорке. Детали переговоров пока неизвестны, но, похоже, что домашнее задание Нетаньяху не сделал. Его офис хотел притянуть на встречу с президентом Зеленским карту 1960-х годов, которую одолжил у консульства Израиля в Нью-Йорке (хорошо, что Крым на ней украинский, но вся Украина – российская колония).

К счастью, среди окружения Нетаньяху нашлись сознательные люди, которые смогли оценить ситуацию и скрыть нелепый артефакт подальше от украинских глаз и громкого скандала.

Израильский конфуз / фото Ариэль Кахана / Israel Hayom

Болезнь Лулы

Еще один "двоечник обучения" – господин Лула да Силва из Бразилии. Над ним можно было бы просто посмеяться, но ведь он возглавляет мощное государство, имеющее значительный авторитет и силу в мире. К сожалению, президент Лула этого не понимает, а потому часто несет невесть что и меняет собственное мнение, словно флюгер.

Подчинить это устройство – большая задача украинской дипломатии. Но, похоже, процесс затягивается – господин Лула отбыл из Нью-Йорка раньше, якобы на операцию из-за болезни.

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Таким образом, улучшать ситуацию придется на месте. Недаром МИД отправил в Бразилию посла Мельника, который в свое время все-таки "дожал" канцлера Шольца в вопросе передачи тяжелого оружия Украине. Сейчас Германия – среди лидеров по вооруженной помощи Украины, а господин Шольц, похоже, даже забыл, что когда-то был "тормозом" во всей коалиции западных союзников.

Пусть для этого и пришлось применить аллегорию с ливерной колбаской. В Бразилии ливерные колбасные изделия не в почете, однако от чураско и пиканьи там не отказываются. И здесь не нужно жалеть ни сальсы, ни, если потребуется, кашасы – должны быть задействованы все ингредиенты, чтобы в Нью-Йорк клиент уже прибыл таким, как это нужно Украине.

Демарш Дуды или случайность

Сейчас на полях 78-й Генассамблеи ООН еще не состоялась встреча Зеленского и президента Дуды (официально ее перенесли). Нет, не из-за физического здоровья, а ментального обострения под названием "выборы". Похоже, в правящей партии Польши идут в ва-банк и не думают, что будет дальше. Только так можно объяснить раскрытие тайных оборонительных планов предшественников, а также выстрел в ногу в виде планов по отмене помощи украинским беженцам в Польше, благодаря которым экономика страны наконец-то начала расти после продолжительного кризиса.

В Польше происходят странные вещи и звучат еще более странные заявления, ставящие под вопрос адекватность политического руководства важного для Украины союзника. Надеемся, что после завершения избирательной гонки в "ПиС" откажутся от политики популизма и вспомнят, что название их партии расшифровывается как "Право и справедливость".

Также следует надеяться, что президент США Байден и его администрация наконец проснутся и вспомнят о собственной силе и роли, чтобы использовать факт присутствия лидеров Украины и Польши в Америке для объяснения необходимости совместной работы ради победы.

Изменениям самое время – нужно реформировать ООН и выбросить Россию из Совбеза

Важны и встречи с другими лидерами государств. И не только для осуждения агрессии, как бы пафосно это ни звучало. Встреча мировых лидеров – это возможность обсудить реформу самой ООН.

Обратите внимание! Об этом говорит не только Украина. О необходимости изменений в Совбезе не раз говорил президент Байден и другие его коллеги. Для этого необходимо согласие большинства государств мира (минимум две трети). Напомним, что в настоящее время решения СБ ООН могут быть заблокированы правом вето, чем активно пользуются Россия и Китай.

Россия занимает свою позицию незаконно, ведь просто забрала это место у развалившегося СССР. Наличие Москвы и ее союзника Китая парализует работу Совета Безопасности ООН, поэтому изменения возможны именно через Генассамблею. Но для этого нужна политическая воля и единство мира, в том числе Глобального Юга и Глобального Севера.

К сожалению, такого единства до сих пор нет. Исправление этой проблемы – одна из главных задач на будущее. И над ней уже работают украинские дипломаты и лично президент.

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Зеленский на встрече с лидером ЮАР / фото ОП

Зеленский в Нью-Йорке провел ряд важных встреч с лидерами африканских стран, в частности Кении и ЮАР. Последняя, хотя и является членом БРИКС, однако, имеет собственную позицию по поводу событий в Европе.

Летом президент Рамафоса не побоялся публично "отхлестать" российского диктатора Путина на его же территории за срыв зернового соглашения. Сейчас он встретился с Зеленским, а в России подобное называют "ножом в спину". На самом же деле это только начало долгосрочного сотрудничества ради общей цели.