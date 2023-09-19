Владимир Зеленский лично прибыл в Нью-Йорк – раньше он обращался в Генассамблею только через мониторы. Главные тезисы по речи президента Украины перед мировыми лидерами передает 24 Канал.

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Вечером 19 сентября началось заседание Генеральной ассамблеи ООН. На ней всего присутствует 140 глав государств и правительств стран мира. Владимир Зеленский в 21:06 также взял слово, чтобы вновь подчеркнуть важные вопросы.

Россия заслуживает разоружения

В начале выступления Зеленский подчеркнул, что важно оставаться объединенными, чтобы гарантировать справедливый мир для всех народов. И именно единство может предотвратить войны. Президент Украины отметил, что Третью мировую войну рассматривать именно как ядерную войну. Прошедший век научил мир воздерживаться от применения оружия массового уничтожения, а способствовать полному разоружению.

История показывает, что именно Россия заслуживала ядерного разоружения еще в 1990-х годах. И Россия заслуживает этого сейчас. Террористы не имеют права владеть ядерным оружием,

– акцентировал Зеленский.

Украина отдала свой потенциал, а Россия осталась хранительницей такой силы – это стало ошибкой.

Террористы шантажируют мир

Он добавил, что ядерное оружие пока не самое страшное. Пока она находится в тайниках, Россия активно применяет другие инструменты массового поражения. Международные конвенции ограничивают владение и распространение оружия, однако они не могут предотвратить террор продовольствием, энергией и другими вещами.

Россия превращает в оружие многие другие вещи, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран,

– объяснил Зеленский.

Россия в начале войны заблокировала порты Украины в Черном и Азовском морях. Агрессор пытается использовать дефицит продовольствия в мире, как повод признать законным их агрессию. Также Москва использовала нефть и газ для ослабления мировых лидеров, а сейчас эта угроза выросла еще больше.

Зеленский акцентировал на российском терроре / фото ОП

Россия превращает ядерную энергетику в оружие. Посмотрите, что Россия сделала с нашей Запорожской атомной электростанцией: обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других угрозой утечки радиации.

– заявил президент Украины.

Владимир Зеленский задал риторический вопрос: "Смысл сокращать количество ядерного оружия, если Россия использует для шантажа электростанции?"

Похищение детей стало политикой государства

Террористы похищают детей, чтобы давить на семьи и общество в целом. Однако Зеленский подчеркнул, что подобные действия никогда не являлись частью политики целого государства. У Украины есть доказательства сотен тысяч депортированных украинских детей.

Похищенных детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид,

– акцентировал украинский лидер.

Ненависть употребляется как средство борьбы против другого народа. Именно за депортацию украинских детей суд выдал ордер на арест Владимира Путина.

Россия постоянно начинает войны

Москва ведет агрессивную политику по отношению к другим государствам и каждое десятилетие начинает новые войны. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными, Сирия находится в руинах, Кремль почти поглотил Беларусь, а также угрожает Казахстану и странам Балтии.

Зеленского проводили бурными аплодисментами: смотрите видео

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно объединиться, чтобы спасти жизнь людей. Агрессора и его инструменты необходимо сдерживать так же, как сдерживающие ядерное оружие.

Каждая война сейчас может стать последней, но нужно наше единство, чтобы гарантировать, что агрессия не лопнет снова,

– объяснил президент.

Украинская формула мира стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. 20 сентября Зеленский представит новые детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Формула остановит все формы превращения в оружие, которые были применены Россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами.

Зеленский в конце добавил, что любые договоры с террористами бессмысленны – злу нельзя доверять. Он привел пример Евгения Пригожина, поверившего Путину.

Превращение в оружие должно быть сдержано. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны возвратиться домой. А оккупант должен вернуться на собственную территорию,

– заявил Владимир Зеленский.

Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну

Смотрите выступление Зеленского:

Зачем Зеленский прибыл на Генассамблею

Сообщается, что главная тема всеобщих дебатов Генассамблеи звучит так: "Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по повестке дня до 2030 года и его Целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех".

Кроме войны в Украине, лидеры государств на заседание будут поднимать вопросы смертельного наводнения в Ливии, многочисленных переворотов на африканском континенте, экономики Севера против Юга. финансирование, жестокий кризис на Гаити и изменение климата.

Михаил Подоляк рассказал, что на заседании президент будет обсуждать несколько блоков. Первым станет риск со стороны России и как он оказывает влияние на систему глобальной безопасности. Из этого сразу следует вторая тема – как бороться с агрессией страны-террористки.

Президент, в частности, предложит свою формулу мира и поднимет вопросы реформирования международных институтов. Это касается как Совбеза ООН, так и самой организации – эти институты пока не могут противостоять мировым проблемам.