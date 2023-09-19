Генассамблея ООН начинает всеобщие дебаты, в которых участвует Зеленский. но он появлялся на видеомониторах в зале Генассамблеи.
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Зеленского встречали как звезду
Президента Украины встретили на открытии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке как звезду. Соответствующее видео появилось в сети.
Зеленского приветствовали на открытии: смотрите видео
Невдовзі має відбутися його виступ.
Какие вопросы обсудят на Генассамблее
В этом году основными темами двухнедельного саммита стали война России в Украине, смертельные наводнения в Ливии, многочисленные перевороты на африканском континенте, экономика Севера против Юга, финансирование, жестокий кризис на Гаити и изменение климата и другие.
Президент США Джо Байден будет единственным лидером из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, который примет участие.
Байден и Зеленский должны выступить перед ассамблеей 19 сентября. Также состоится их встреча 21 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский выступал на прошедших в Нью-Йорке общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Своей речью он открыл второй день прений.
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 24 сентября 2019 года. Участие в ней принял Зеленский вместе с украинской делегацией и представители других государств.
Визит Зеленского в США в 2019 году / Фото Офис Президента
Визит Зеленского в США: что известно
- Владимир Зеленский вечером 18 сентября прибыл в США . Президент рассказал, что сразу из аэропорта едет к украинским героям, которые сейчас лечатся и проходят реабилитацию в Штатах.
- Украинский лидер подчеркнул, что приоритетом является поддержка украинцев и благодарность тем, кто им помогает. Кроме того, Зеленский наметил свои планы на время визита в США.
- Президент побывал в клинике Staten Island University Hospital. Там на лечении и реабилитации находятся украинские воины. В ходе визита Зеленский осмотрел комнату реабилитации героев. Там установили специальное оборудование. Оно помогает восстановить физические возможности защитников, получивших ранения.