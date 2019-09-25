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      Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео

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      Зеленский в ООН – смотреть онлайн – трансляция выступления 25.09.2019
      Зеленский выступил в ООН / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский выступает на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходящей в Нью-Йорке. Своей речью он открыл второй день дебатов.

      74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 24 сентября. Участие в ней принял Зеленский вместе вместе с украинской делегацией и представители других государств.

       Важно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: какие последствия для Украины

      Заметим, общие дебаты – это основные выступления, где спикеры поднимают главные вопросы страны на ее повестке дня.

      Смотрите видео выступления Зеленского на Генассамблее ООН:

      Виступ президента України Зеленського на Генасамблеї ООН

      Виступ президента України Зеленського на загальних дебатах Генасамблеї ООН

      Posted by 24 Канал on Wednesday, 25 September 2019

       

      Зеленский прибыл в США ночью 24 сентября и уже успел здесь провести первую встречу - с представителями украинской диаспоры и рядом свитовии лидеров. Но самое главное встреча впереди - Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. 

      С кем Зеленский уже встретился в США?

      • Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем;
      • Премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном;
      • Премьер-министром Италии Джузеппе Конте;
      • Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым;
      • Канцлером Германии Ангелой Меркель;
      • С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
      blog_ava
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      Теги: Зеленский в США Владимир Зеленский Генассамблея ООН Новости Украины Новости политики ООН
      Источник: 24 канал
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