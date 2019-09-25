Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходящей в Нью-Йорке. Своей речью он открыл второй день дебатов.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 24 сентября. Участие в ней принял Зеленский вместе вместе с украинской делегацией и представители других государств.

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Заметим, общие дебаты – это основные выступления, где спикеры поднимают главные вопросы страны на ее повестке дня.

Смотрите видео выступления Зеленского на Генассамблее ООН:

Виступ президента України Зеленського на Генасамблеї ООН Виступ президента України Зеленського на загальних дебатах Генасамблеї ООН Posted by 24 Канал on Wednesday, 25 September 2019

Зеленский прибыл в США ночью 24 сентября и уже успел здесь провести первую встречу - с представителями украинской диаспоры и рядом свитовии лидеров. Но самое главное встреча впереди - Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

С кем Зеленский уже встретился в США?