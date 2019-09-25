Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходящей в Нью-Йорке. Своей речью он открыл второй день дебатов.
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 24 сентября. Участие в ней принял Зеленский вместе вместе с украинской делегацией и представители других государств.
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Заметим, общие дебаты – это основные выступления, где спикеры поднимают главные вопросы страны на ее повестке дня.
Смотрите видео выступления Зеленского на Генассамблее ООН:
Зеленский прибыл в США ночью 24 сентября и уже успел здесь провести первую встречу - с представителями украинской диаспоры и рядом свитовии лидеров. Но самое главное встреча впереди - Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
С кем Зеленский уже встретился в США?
- Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем;
- Премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном;
- Премьер-министром Италии Джузеппе Конте;
- Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым;
- Канцлером Германии Ангелой Меркель;
- С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.