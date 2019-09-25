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      Зеленський виступає на Генасамблеї ООН: онлайн-трансляція

      324 Читать новость на русском
      Зеленський в ООН – онлайн трансляція виступу Зеленського 25.09.2019
      Зеленський виступає в ООН / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що проходить у Нью-Йорку. Своєю промовою він відкрив другий день дебатів.

      74-та сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася у Нью-Йорку 24 вересня. Участь у ній взяв Зеленський разом разом з українською делегацією та представники інших держав.

      Важливо: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: наслідки для України

      Зауважимо, загальні дебати – це основні виступи, де спікери порушують головні питання країни на її порядку денному.

      Дивіться відео виступу Зеленського на Генасамблеї ООН:

      Зеленський прибув до США вночі 24 вересня та вже встиг тут провести першу зустріч – з представниками української діаспори та низкою світових лідерів. Але найголовніша зустріч попереду – Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. 

      З ким Зеленський вже зустрівся в США?

      • Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем;
      • Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном;
      • Прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте;
      • Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим;
      • Канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель;
      • З генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Зеленський у США Генасамблея ООН ООН
      Джерело: 24 канал
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