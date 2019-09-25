Зеленський виступає на Генасамблеї ООН: онлайн-трансляція

Президент України Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що проходить у Нью-Йорку. Своєю промовою він відкрив другий день дебатів.

74-та сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася у Нью-Йорку 24 вересня. Участь у ній взяв Зеленський разом разом з українською делегацією та представники інших держав.

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Зауважимо, загальні дебати – це основні виступи, де спікери порушують головні питання країни на її порядку денному.

Дивіться відео виступу Зеленського на Генасамблеї ООН:

Зеленський прибув до США вночі 24 вересня та вже встиг тут провести першу зустріч – з представниками української діаспори та низкою світових лідерів. Але найголовніша зустріч попереду – Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

З ким Зеленський вже зустрівся в США?