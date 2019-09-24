Зеленський одразу після прильоту до США провів першу зустріч

Президент України Володимир Зеленський прибув до США уночі проти 24 вересня та вже встиг тут провести першу зустріч – з представниками української діаспори. Головна ж мета американського візиту Зеленського – участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН.

Як розповів президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей, Зеленський поспілкувався з українською діаспорою в Українському інституту Америки, передає Укрінформ.

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Футей підкреслив, що президент України був дуже відкритим. За його словами, український президент приїхав на зустріч із діаспорою найпершим чином, одразу з літака, і громада з приємністю відзначила цей факт.

Він людина, яка має страшний тягар на своїх плечах у нинішній ситуації. Але він відверто пояснив нам деякі свої плани, зокрема щодо Донбасу, Криму. Він нас запевнив, що його шлях полягає у подальшому захисті української ідентичності, української територіальної цілісності, поверненні всіх наших територій, вигнанні ворога, який окупував Україну,

– зазначив президент Українського конгресового комітету.

Він додав, що Зеленський розповів і про своє бачення ролі американської діаспори, зокрема, у спілкуванні з американською владою щодо подальшого розвитку України. Також український гарант поділився очікуваннями від зустрічі з господарем Білого дому Дональдом Трампом, зокрема він хоче почути від американського президента, яким є його план щодо України.

"Звісно, кожен хотів би чути більше. Але треба розуміти, що йдуть переговори. Страшні переговори. З нашими союзниками – з Америкою, Канадою, Францією, Німеччиною. І навіть якби президент хотів сказати всі деталі, зараз цього не можна робити", – наголосив він.

На завершення зустрічі українці США щиро побажали Зеленському вдалих зустрічей у Нью-Йорку. Крім того, вони висловили занепокоєння щодо скандалу у внутрішній політиці США, пов’язаного з Україною.

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"У такий "неприємний час", коли Україна опинилася в епіцентрі політичного протистояння двох американських партій, головне, щоб ми тримали лінію, щоб надалі й республіканці, і демократи підтримували Україну, – так, як це завжди відбувалося досі", – підсумував Футей.