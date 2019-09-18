Володимир Зеленський мав телефонну розмову з віцепрезидентом США: деталі

Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з віце-президентом США Майклом Пенсом. Він подякував за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми військової допомоги Україні.

Також глава держави висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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"Володимир Зеленський підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони", – зазначили в повідомленні.

Лідери держав "констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення", а також підкреслили "обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні".

Президент України, проінформував віцепрезидента Сполучених Штатів про реформи, "спрямовані на викорінення корупції у нашій країні".

А Майк Пенс "відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади", вказано в повідомленні.

На початку вересня Зеленський та Пенс мали двосторонню зустріч у Варшаві. Під час зустрічі американський віцепрезидент запевнив Зеленського, що США продовжує підтримувати Україну та її шлях.

Детальніше про зустріч Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Майклом Пенсом читайте тут.