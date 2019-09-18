23:42
18 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і погані новини для Ізраїлю. Жирік косить під Пиню
      Вєсті Кремля
      22:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Гонтарева проти потойбічних сил Коломойського. Аваков, наркоманія і Добкін
      Вєсті.UA
      21:28, сьогодні
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ

      Володимир Зеленський мав телефонну розмову з віцепрезидентом США: деталі

      188 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський та Майк Пенс
      Володимир Зеленський та Майк Пенс / Фото з відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з віце-президентом США Майклом Пенсом. Він подякував за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми військової допомоги Україні.

      Також глава держави висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

      Читайте також: Новий глава МЗС Пристайко провів першу розмову з держсекретарем США Помпео

      "Володимир Зеленський підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони", – зазначили в повідомленні.

      Лідери держав "констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення", а також підкреслили "обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні".

      Президент України, проінформував віцепрезидента Сполучених Штатів про реформи, "спрямовані на викорінення корупції у нашій країні".

      А Майк Пенс "відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади", вказано в повідомленні.

      На початку вересня Зеленський та Пенс мали двосторонню зустріч у Варшаві. Під час зустрічі американський віцепрезидент запевнив Зеленського, що США продовжує підтримувати Україну та її шлях.

      Детальніше про зустріч Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Майклом Пенсом читайте тут.

       

      blog_ava
      Пристайко: Україна погодилась на формулу Штайнмайєра – що це означає
      сьогодні
      11097
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо
      сьогодні , 19:56 Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо
      8756
      Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 23:03 Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      7188
      Головні новини 18 вересня: у Києві чоловік погрожував підірвати міст і вимоги України в Мінську
      сьогодні , 22:38 Головні новини 18 вересня: у Києві чоловік погрожував підірвати міст і вимоги України в Мінську
      430
      Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 548
      Ймовірність кризи зростає з кожним днем, – Фурса про те, чи почнеться економічний колапс
      сьогодні , 20:01 Ймовірність кризи зростає з кожним днем, – Фурса про те, чи почнеться економічний колапс
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук