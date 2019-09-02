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      Сьогоднішні стосунки США та України найтісніші за весь час, – віцепрезидент США

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      Володимир Зеленський та Майкл Пенс
      Володимир Зеленський та Майкл Пенс / Фото з відкритих джерел

      Віцепрезидент США Майкл Пенс провів двосторонню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві. Після зустрічі він відзначив, що відносини між США й Україною ще ніколи не були такими тісними.

      Про це Пенс також повідомив у своєму твітері після зустрічі з українським президентом.

      Читайте також: Не будемо стояти з протягнутою рукою, – Зеленський про зустріч з Трампом

      Чудова зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, на якій ми обговорили питання безпеки, енергетики, економічне зростання і прогрес на шляху реформ,
      – зазначив Пенс.

      Під час зустрічі американський віцепрезидент запевнив Зеленського, що США продовжує підтримувати Україну та її шлях.

      "Ми завжди підтримуємо і стоїмо пліч-о-пліч з Україною... Ми і надалі продовжимо підтримувати Україну, зокрема, з питань безпеки та територіальної цілісності, включаючи і Крим", – зазначив Пенс.

      У свою чергу, Зеленський розповів про перші дні роботи Верховної Ради дев'ятого скликання і про плани швидкого проведення реформ.

      Детальніше про зустріч Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Майклом Пенсом читайте тут.

      Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі ще напередодні. У неділю, 1 вересня, був другий день візиту українського гаранта.

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      Теги: Новини України Новини політики
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