Сьогоднішні стосунки США та України найтісніші за весь час, – віцепрезидент США

Віцепрезидент США Майкл Пенс провів двосторонню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві. Після зустрічі він відзначив, що відносини між США й Україною ще ніколи не були такими тісними.

Про це Пенс також повідомив у своєму твітері після зустрічі з українським президентом.

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Чудова зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, на якій ми обговорили питання безпеки, енергетики, економічне зростання і прогрес на шляху реформ,

– зазначив Пенс.

Great meeting with President Zelensky of Ukraine today to discuss security, energy, economic growth and progress of his reform agenda. Under the leadership of President @realDonaldTrump, the relationship between Ukraine & the US has never been stronger! pic.twitter.com/nn5UMVM0qZ — Vice President Mike Pence (@VP) September 1, 2019

Під час зустрічі американський віцепрезидент запевнив Зеленського, що США продовжує підтримувати Україну та її шлях.

"Ми завжди підтримуємо і стоїмо пліч-о-пліч з Україною... Ми і надалі продовжимо підтримувати Україну, зокрема, з питань безпеки та територіальної цілісності, включаючи і Крим", – зазначив Пенс.

У свою чергу, Зеленський розповів про перші дні роботи Верховної Ради дев'ятого скликання і про плани швидкого проведення реформ.

Детальніше про зустріч Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Майклом Пенсом читайте тут.

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі ще напередодні. У неділю, 1 вересня, був другий день візиту українського гаранта.