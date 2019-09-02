Сегодняшние отношения США и Украины тесные за все время, – вице-президент США
Вице-президент США Майкл Пенс провел двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. После встречи он отметил, что отношения между США и Украиной еще никогда не были такими тесными.
Об этом Пенс также сообщил в своем твиттере после встречи с украинским президентом.
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Замечательная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой мы обсудили вопросы безопасности, энергетики, экономический рост и прогресс на пути реформ,
– отметил Пенс.
Во время встречи американский вице-президент заверил Зеленского, что США продолжает поддерживать Украину и ее путь.
"Мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с Украиной... Мы и в дальнейшем продолжим поддерживать Украину, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", – отметил Пенс.
В свою очередь, Зеленский рассказал о первых днях работы Верховной Рады девятого созыва и о планах быстрого проведения реформ.
Подробнее о встрече Владимира Зеленского с вице-президентом США Майклом Пенсом читайте здесь.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу еще накануне. В воскресенье, 1 сентября, был второй день визита украинского гаранта.