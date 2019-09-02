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      Сегодняшние отношения США и Украины тесные за все время, – вице-президент США

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      Владимир Зеленский и Майкл Пенс
      Владимир Зеленский и Майкл Пенс / Фото из открытых источников

      Вице-президент США Майкл Пенс провел двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. После встречи он отметил, что отношения между США и Украиной еще никогда не были такими тесными.

      Об этом Пенс также сообщил в своем твиттере после встречи с украинским президентом.

      Читайте также: Не будем стоять с протянутой рукой, – Зеленский о встрече с Трампом

      Замечательная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой мы обсудили вопросы безопасности, энергетики, экономический рост и прогресс на пути реформ,
      – отметил Пенс.

      Во время встречи американский вице-президент заверил Зеленского, что США продолжает поддерживать Украину и ее путь.

      "Мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с Украиной... Мы и в дальнейшем продолжим поддерживать Украину, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", – отметил Пенс.

      В свою очередь, Зеленский рассказал о первых днях работы Верховной Рады девятого созыва и о планах быстрого проведения реформ.

      Подробнее о встрече Владимира Зеленского с вице-президентом США Майклом Пенсом читайте здесь.

      Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу еще накануне. В воскресенье, 1 сентября, был второй день визита украинского гаранта.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский
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