Сегодняшние отношения США и Украины тесные за все время, – вице-президент США

Вице-президент США Майкл Пенс провел двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. После встречи он отметил, что отношения между США и Украиной еще никогда не были такими тесными.

Об этом Пенс также сообщил в своем твиттере после встречи с украинским президентом.

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Замечательная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой мы обсудили вопросы безопасности, энергетики, экономический рост и прогресс на пути реформ,

– отметил Пенс.

Great meeting with President Zelensky of Ukraine today to discuss security, energy, economic growth and progress of his reform agenda. Under the leadership of President @realDonaldTrump, the relationship between Ukraine & the US has never been stronger! pic.twitter.com/nn5UMVM0qZ — Vice President Mike Pence (@VP) September 1, 2019

Во время встречи американский вице-президент заверил Зеленского, что США продолжает поддерживать Украину и ее путь.

"Мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с Украиной... Мы и в дальнейшем продолжим поддерживать Украину, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", – отметил Пенс.

В свою очередь, Зеленский рассказал о первых днях работы Верховной Рады девятого созыва и о планах быстрого проведения реформ.

Подробнее о встрече Владимира Зеленского с вице-президентом США Майклом Пенсом читайте здесь.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу еще накануне. В воскресенье, 1 сентября, был второй день визита украинского гаранта.