Не будем стоять с протянутой рукой, – Зеленский о встрече с Трампом

США – стратегический партнер Украины во многих отраслях, и есть очень много пунктов, по которым надо договориться. От этого зависит очень много, однако при этом Украина должна оставаться сильной и независимой.

Владимир Зеленский намерен "встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза Дональду Трампу", об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу "1+1".

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Так, Зеленский намерен узнать, что интересует США, и рассказать, что нужно Украине.

Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать. Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею,

– сказал он.

Зеленский подчеркнул: готов говорить с США о бизнесе между странами. По его словам, Украина не может просто приехать и просить "немножко денег".

"Нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки. Поэтому давайте вместе работать", – считает глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина действительно ожидает поддержки США, в то же время Вашингтон откровенно ее предоставляет.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Трампа?О желании встретиться с Зеленским заявлял Трамп и прислал приглашение официальному Киеву. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Белый дом ждет встречу с Зеленским.



Встреча Трампа и Зеленского была запланирована на 1 сентября в Польше на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Трамп отменил поездку в Польшу. Причиной стал ураган, надвигающийся на Флориду.



Есть большая вероятность, что Трамп с Зеленским могут встретиться в США. Об этом заявлял украинский президент. По его словам, встреча состоится в сентябре в Вашингтоне.