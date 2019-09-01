Встреча Трампа и Зеленского будет, – эксперт о важных обстоятельствах

Трамп отменил визит в Польшу из-за вопросов безопасности и своих внутриполитических интересов. Поэтому сейчас встреча Трампа и Зеленского переносится, но она обязательно состоится позже.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Трамп по внутриполитическим соображениям решил не лететь в Европу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Но, во-первых, Зеленский встретился с советником по вопросам нацбезопасности США Джоном Болтоном. Во-вторых, ожидается визит вице-президента США Майка Пенса. Этим США показывают поддержку Украине и подчеркивают неприемлемость усиления России и Китая,

– отмечает Александр Хара.

В то же время дипломат обращает внимание на то, что Трамп поручил приостановить и пересмотреть пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. При этом в правительстве США изучили программу военной помощи Украине и решили ее продолжить. Но, подчеркивает Хара, в ответ на такие действия Трампа американские сенаторы написали ему довольно жесткое обращение.

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"Сенаторы обратились к Трампу с тем, что они "сыты его попытками не раздражать Путина". Такие действия Трампа не реализуют приоритеты национальной безопасности. В частности, и по Украине. Сенаторы заявляют: любые другие попытки Трампа ослабить усилия США, направленные на то, чтобы Россия ответила за подрыв мира, безопасности и территориальной целостности Украины, встретят жесткую оппозицию в Конгрессе", – подчеркнул Александр Хара.

Что еще известно о возможной встрече Зеленского и Трампа?

О желании встретиться с Зеленским заявлял Трамп и отправил соответствующее приглашение официальному Киеву. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заметил, что Белый дом ждет на встречу с Зеленским. Встреча Трампа и Зеленского была запланирована на 1 сентября в Польше на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Трамп отменил поездку в Польшу. Причиной стал ураган, который движется на Флориду. Есть большая вероятность, что Трамп с Зеленским могут встретиться в США. Об этом заявлял украинский президент. По его словам, встреча состоится в сентябре в Вашингтоне.