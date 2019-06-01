Трамп зовет Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон. Глава государства за приглашение уже поблагодарил.

Приглашение уже подтвердили в Администрации Президента, об этом пресс-служба написала на своей странице в Facebook.

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В АП также отметили, что Зеленский считает важным сигналом закон "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности". Его презентовали в Палате представителей Конгресса США.

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон,

– говорится в сообщении.

Куда еще планирует поехать Зеленский?

Владимира Зеленского снова приглашают в Париж. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что во Франции ощущают сильное желание со стороны украинского президента к усилению двусторонних взаимоотношений.

Заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко сообщил, что Германия будет одной из первых стран, которые с международным визитом посетит Зеленский.

Кроме того, президента Украины пригласили 2 июля посетить Канаду: именно там будет проходить Конференция по поддержке реформ в Украине.