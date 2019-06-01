12:09
1 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Покатушки и злой алабай для Медведева. Зачем космонавтам РФ батут
      Вєсті Кремля
      21:49, 31 мая
      Вести.UA: Жертвенность Авакова. Провальный рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:54, 31 мая
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Трамп зовет Зеленского в Вашингтон

      89 Читати новину українською
      Владимира Зеленского пригласили в США
      Владимира Зеленского пригласили в США / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон. Глава государства за приглашение уже поблагодарил.

      Приглашение уже подтвердили в Администрации Президента, об этом пресс-служба написала на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Зеленский свою первую зарубежную поездку на посту президента совершит в Брюссель

      В АП также отметили, что Зеленский считает важным сигналом закон "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности". Его презентовали в Палате представителей Конгресса США.

      Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон,
      – говорится в сообщении.

      Куда еще планирует поехать Зеленский?

      Владимира Зеленского снова приглашают в Париж. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что во Франции ощущают сильное желание со стороны украинского президента к усилению двусторонних взаимоотношений.

      Заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко сообщил, что Германия будет одной из первых стран, которые с международным визитом посетит Зеленский.

      Кроме того, президента Украины пригласили 2 июля посетить Канаду: именно там будет проходить Конференция по поддержке реформ в Украине.

       

      blog_ava
      Оккупанты передали тело украинского военного, который пропал накануне
      сегодня
      1359
      Теги: Владимир Зеленский Новости США Новости политики Новости Украины Дональд Трамп Президент Украины Администрация Президента
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук