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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Зеленский свою первую зарубежную поездку на посту президента совершит в Брюссель

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      Зеленский отправится с рабочей поездкой в Брюссель
      Зеленский отправится с рабочей поездкой в Брюссель / President.gov.ua

      Первый рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского состоится 4-5 июня в институты Евросоюза и НАТО в Брюсселе.

      С кем Зеленский встретится в Брюсселе?

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      • С президентом Европейского Совета Дональдом Туском,
      • президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером,
      • генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом,
      • другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.

      О чем будет говорить Президент Украины?

      • Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации безопасности на востоке Украины,
      • обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе,
      • обменяется мнениями с лидерам институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

      Ранее заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко сообщил, что Германия будет одной из первых стран, которую с международным визитом посетит Зеленский.

      Кроме того, президента Украины пригласили 2 июля посетить Канаду: именно там будет проходить Конференция по поддержке реформ в Украине.

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      Теги: Война на Донбассе Йенс Столтенберг Жан-Клод Юнкер Дональд Туск НАТО Евросоюз Европа Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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