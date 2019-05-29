Зеленский свою первую зарубежную поездку на посту президента совершит в Брюссель

Первый рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского состоится 4-5 июня в институты Евросоюза и НАТО в Брюсселе.

С кем Зеленский встретится в Брюсселе?

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С президентом Европейского Совета Дональдом Туском,

президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером,

генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом,

другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.

О чем будет говорить Президент Украины?

Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации безопасности на востоке Украины,

обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе,

обменяется мнениями с лидерам институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Ранее заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко сообщил, что Германия будет одной из первых стран, которую с международным визитом посетит Зеленский.

Кроме того, президента Украины пригласили 2 июля посетить Канаду: именно там будет проходить Конференция по поддержке реформ в Украине.