Зеленский свою первую зарубежную поездку на посту президента совершит в Брюссель
Первый рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского состоится 4-5 июня в институты Евросоюза и НАТО в Брюсселе.
С кем Зеленский встретится в Брюсселе?
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- С президентом Европейского Совета Дональдом Туском,
- президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером,
- генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом,
- другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.
О чем будет говорить Президент Украины?
- Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации безопасности на востоке Украины,
- обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе,
- обменяется мнениями с лидерам институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.
Ранее заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко сообщил, что Германия будет одной из первых стран, которую с международным визитом посетит Зеленский.
Кроме того, президента Украины пригласили 2 июля посетить Канаду: именно там будет проходить Конференция по поддержке реформ в Украине.
Источник: 24 канал
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