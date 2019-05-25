Первый международный визит Зеленского может быть в Канаду

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля, когда там будет проходить Конференция по поддержке реформ в Украине.

Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, приглашение пока передали по телефону. Но с "бумажным" согласованием стороны очень быстро разберутся.



Роман Ващук, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине

Поскольку 2 июля в Канаде пройдет Конференция по поддержке реформ в Украине, как отметил посол Ващук, премьер Канады "надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников".

Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет длиться избирательная кампания,

– отметил Роман Ващук.

К слову, в Администрации президента Украины заявляли, что Владимир Зеленский еще не определился, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.

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