Данилюк: Указом президента невозможно решить ключевые проблемы в стране

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас занимается тем, что формирует команду, способную сейчас и в будущем успешно решать ключевые проблемы в стране. Сами же кадровые указы этих проблем не решат.

Такое мнение высказал в эфире советник Владимира Зеленского и наиболее вероятный претендент на должность секретаря СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала ZIK.

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Один из гостей студии поставил Данилюку вопрос, почему Зеленский занимается назначениями, а не решает проблемы в стране. На что Данилюк ответил: "Задайте людям вопрос: "Почему Верховная Рада принимает те или иные плохие законы?" И дайте варианты ответов: Из-за того, что депутаты курят, пьют, нюхают или из-за того, что существует личный интерес – коррупция? Уверен, 99% проголосует за личный интерес.

Далее Данилюк объяснил, что команда Зеленского работала и работает в направлении "ключевых изменений в стране". И привел примеры борьбы с коррупцией или судебной реформы. Для их осуществления необходимо, чтобы Верховная Рада приняла ряд решений.

А кадровые указы и какие-то другие указы президента – они не решат ключевые проблемы в стране. Они формируют команду, способную сейчас и потом эти проблемы решать,

– подчеркнул Данилюк.

И добавил, что именно этим занимается сейчас президент Владимир Зеленский.

О всех кадровых назначениях Владимира Зеленского – читайте в материале 24 канала.