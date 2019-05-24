Данилюк: Нужно выполнить условия МВФ, а не выдумывать политические причины этого не делать

Украина имеет возможность выполнить условия МВФ для получения очередного транша кредита по программе stand-by. Ведь правительство и парламент будут полноценно работать до формирования новых государственных органов после выборов.

Что сказал Данилюк о миссии МВФ

Такую позицию высказал экс-министр финансов и советник президента Владимира Зеленского Александр Данилюк в эфире радио "Радио НВ".

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Он отметил, что в Украине есть "действующее правительство, которое будет действовать до момента формирования нового правительства", а также и Верховная Рада, которая "может и должна принимать законы, которые есть в международных обязательствах".

Нужно просто сейчас выполнять условия и не искать или придумывать политические причины и не обвинять политический процесс,

– заявил Данилюк.

И добавил, что миссия МВФ продолжает работать в Украине и имеет две цели:

Проверить выполнение всех условий, которые Украина должна была выполнить для получения следующего транша. Договориться об условиях следующего транша.

Миссия МВФ с президентом Зеленским встретится ориентировочно во вторник, 28 мая.



Александр Данилюк также является кандидатом на пост главы СНБО

Данилюк также убежден, что после парламентских выборов Украина и МВФ начнут переговоры о новой программе сотрудничества, "которая будет соответствовать и приоритетам, и вызовам, которые стоят перед страной".

Коротко о майской миссии МВФ в Украине

Представители Фонда в Украину приехали 21 мая. Они планировали встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить выполнение требований МВФ. А по итогам работы миссии МВФ должно быть принято решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

22 мая министр Кабмина Александр Саенко распространил информацию о том, что МВФ возмутило решение Владимира Зеленского распустить парламент, поэтому миссия Фонда покинула Украину. Но это оказалось фейком – эксперты МВФ остались в Киеве.

23 мая в МВФ заявили, что Фонд вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета Министров. При этом комментировать политическую ситуацию в стране МВФ не будет