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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Данилюк: Треба виконати умови МВФ, а не вигадувати політичні причини цього не робити

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      Місія МВФ продовжує роботу в Україні
      Місія МВФ продовжує роботу в Україні / vesti-ukr.com

      Україна має змогу виконати умови МВФ для отримання чергового траншу кредиту за програмою stand-by. Адже уряд і парламент повноцінно працюватимуть до формування нових державних органів після виборів.

      Що сказав Данилюк про місію МВФ

      Таку позицію висловив екс-міністр фінансів та радник президента Володимира Зеленського Олександр Данилюк в ефірі радіо "Радіо НВ".

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      Він наголосив, що в Україні є "діючий уряд, який діятиме до моменту формування нового уряду", а також і Верховна Рада, яка "може і має ухвалювати закони, які є в міжнародних зобов'язаннях".

      Потрібно просто зараз виконувати умови і не шукати або вигадувати політичні причини і не звинувачувати політичний процес,
      – заявив Данилюк. 

      І додав, що місія МВФ продовжує працювати в Україні і має дві мети:

      1. Перевірити виконання всіх умов, які Україна мала була виконати для отримання наступного траншу.
      2. Домовитися про умови наступного траншу.

      Місія МВФ з президентом Зеленським зустрінеться орієнтовно у вівторок, 28 травня.

      Данилюк
      Олександр Данилюк також є кандидатом на посаду голови РНБО

      Данилюк також переконаний, що після парламентських виборів Україна та МВФ розпочнуть переговори про нову програму співпраці, "яка відповідатиме і пріоритетам, і викликам, які стоять перед країною".

      Коротко про травневу місію МВФ в Україні

      Представники Фонду до України приїхали 21 травня. Вони планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог МВФ. А за підсумками роботи місії МВФ мало б бути ухваленим рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

      22 травня міністр Кабміну Олександр Саєнко поширив інформацію про те, що МВФ обурило рішення Володимира Зеленського розпустити парламент, тому місія Фонду покинула Україну. Та це виявилося фейком – експерти МВФ залишилися в Києві.

      23 травня у МВФ заявили, що Фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету Міністрів. При цьому коментувати політичну ситуацію в країні МВФ не буде

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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк МВФ Транш МВФ
      Джерело: 24 канал
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