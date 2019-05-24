Данилюк: Треба виконати умови МВФ, а не вигадувати політичні причини цього не робити

Україна має змогу виконати умови МВФ для отримання чергового траншу кредиту за програмою stand-by. Адже уряд і парламент повноцінно працюватимуть до формування нових державних органів після виборів.

Що сказав Данилюк про місію МВФ

Таку позицію висловив екс-міністр фінансів та радник президента Володимира Зеленського Олександр Данилюк в ефірі радіо "Радіо НВ".

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Він наголосив, що в Україні є "діючий уряд, який діятиме до моменту формування нового уряду", а також і Верховна Рада, яка "може і має ухвалювати закони, які є в міжнародних зобов'язаннях".

Потрібно просто зараз виконувати умови і не шукати або вигадувати політичні причини і не звинувачувати політичний процес,

– заявив Данилюк.

І додав, що місія МВФ продовжує працювати в Україні і має дві мети:

Перевірити виконання всіх умов, які Україна мала була виконати для отримання наступного траншу. Домовитися про умови наступного траншу.

Місія МВФ з президентом Зеленським зустрінеться орієнтовно у вівторок, 28 травня.



Олександр Данилюк також є кандидатом на посаду голови РНБО

Данилюк також переконаний, що після парламентських виборів Україна та МВФ розпочнуть переговори про нову програму співпраці, "яка відповідатиме і пріоритетам, і викликам, які стоять перед країною".

Коротко про травневу місію МВФ в Україні

Представники Фонду до України приїхали 21 травня. Вони планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог МВФ. А за підсумками роботи місії МВФ мало б бути ухваленим рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

22 травня міністр Кабміну Олександр Саєнко поширив інформацію про те, що МВФ обурило рішення Володимира Зеленського розпустити парламент, тому місія Фонду покинула Україну . Та це виявилося фейком – експерти МВФ залишилися в Києві.

23 травня у МВФ заявили, що Фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету Міністрів. При цьому коментувати політичну ситуацію в країні МВФ не буде